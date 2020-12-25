Военное ведомство увеличивает зарплаты молодым контрактникам. В ближайшие годы будут индексироваться выплаты военнослужащим и пенсии военным пенсионерам. Есть хорошие новости и для прекрасного пола: военнослужащим-женщинам почти в два раза повысят пособия по уходу за ребенком. Об этом и о многом другом в интервью "Российской газете" рассказала заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

Татьяна Шевцова: Мы видим, куда идет каждый рубль, и соответственно можем за него отчитаться. Фото: Министерство обороны РФ

Татьяна Викторовна, меры социальной поддержки военнослужащих всегда были в приоритете министерства обороны. Расскажите, пожалуйста, на какие надбавки могут рассчитывать наши военные?

Татьяна Шевцова: Я начну с того, что президентом было поддержано предложение Министерства обороны Российской Федерации о повышении денежного довольствия отдельным категориям наших военнослужащих. Так, в этом году оно увеличилось у наших военнослужащих, которые служат в Ракетных войсках стратегического назначения, летчиков Военно-космических сил России, моряков Военно-морского флота и военнослужащих сил специальных операций.

Такие выплаты коснулись порядка 45 тысяч человек. В среднем эти военнослужащие получили надбавку в 23 тысячи рублей. Эти деньги будут выплачиваться сверх тех надбавок, которые эти военнослужащие уже получают.

На следующие годы эти выплаты будут продолжены.

Выплачивают ли в армии деньги за непростые условия службы?

Татьяна Шевцова: Установлена ежемесячная надбавка за особые условия военной службы подразделениям разведки, военнослужащим дивизионов кораблей Каспийской флотилии в размере 50 процентов от оклада.

Теперь у них размер добавочной выплаты составляет от 6 до 14 тысяч рублей. Эти категории военнослужащих требуют повышенного внимания со стороны минобороны.

Кроме того, в этом году мы поддержали наших летчиков-испытателей, которые имеют квалификационные разряды. Им увеличены выплаты по коэффициентам, что в среднем позволило повысить денежное довольствие почти на 54 тысячи рублей в месяц. Это существенная прибавка.

Костяк Российской армии сейчас составляют военнослужащие-контрактники. Что делается для того, чтобы повысить престиж такой службы?

Татьяна Шевцова: С учетом низкого денежного довольствия наших военнослужащих-контрактников первого года службы, а они получают примерно 20 тысяч рублей, было принято решение поддержать их. Была проведена большая работа с правительством РФ, нас услышали. Были увеличены надбавки для молодых контрактников, которые доходят до 50 процентов от оклада. И это дало свои результаты. Так, водители-контрактники, которые управляют техникой категории C, D, E - это тяжелая техника, стали получать больше.

А если перевести все на "живые" деньги, сколько сейчас получает молодой водитель?

Татьяна Шевцова: В среднем с надбавками он получает 35 тысяч рублей в месяц. Нужно учитывать, что он также может получать деньги за секретность, по воинской должности, за сдачу нормативов по физподготовке. В целом, если сравнивать с зарплатами по стране, получается конкурентная сумма. Также сильным подспорьем стало решение о выплате контрактникам денег за поднаем жилья, как и нашим офицерам. Это значит, что мы возмещаем расходы на жилье в том регионе, где он служит. Благодаря таким мерам у нас сейчас нет проблем с комплектованием, как это было в прошлом году. Хочу отметить, что ежемесячная надбавка за особые достижения в службе выделяется контрактникам, которые заняли призовые места в конкурсах "Армейских международных игр". Эта выплата установлена по решению министра обороны и будет производиться в течение года поле победы в конкурсе. За первое место военнослужащий получает 100 процентов от оклада, за второе место - 60, за третье - 40 процентов. Это примерно от 5 до 30 тысяч в месяц. Для контрактника это существенная надбавка.

Хочу поднять немного печальную тему о выплатах пенсий членам семей погибших военнослужащих, в этом вопросе было много подводных камней. Были случаи, когда дело доходило до судов.

Татьяна Шевцова: Да, проблема в ряде случаев существовала. Были довольно болезненные законы, которые, мягко скажем, вызывали недопонимание. К примеру, с 1993 года действовал закон, согласно которому семьи имели право лишь на пенсии по потере кормильца и получали доплаты к пенсии только через суд.

Постараюсь пояснить. К примеру, если погиб Герой России и жена хотела получать надбавку к пенсии такую же, как была у ее мужа, то она сама должна была иметь звание Героя России. Это касалось и других категорий погибших военнослужащих. Долгое время мы пытались решить эту проблему, и в этом году был принят новый закон. Теперь пенсию по потере кормильца могут получать в том размере, в котором была бы установлена, со всеми дополнительными выплатами. Эта норма коснулась более 87,5 тысячи членов семей погибших или умерших военнослужащих и военных пенсионеров. При этом размер повышений составил от 900 рублей до 20 000 рублей в месяц.

Армейская служба стала привлекательной и для женщин. Ждут ли их какие-либо преференции?

Татьяна Шевцова: Еще одна наша инициатива связана с социальной защитой женщин-военнослужащих. Закон пока не принят, но, думаю, в ближайшее время он появится. Мы поднимаем пособия по уходу за ребенком для женщин-военнослужащих, имеющих детей, с 13,5 тысячи рублей до почти 28 тысяч рублей. То есть почти в два раза. Это пособие затронет не только женщин, которые служат в Вооруженных силах, но и во всех силовых ведомствах.

Я так понимаю, что вы стараетесь без формализма решать такие сложные вопросы.

Татьяна Шевцова: Формализма у нас нет вообще. Я очень внимательно читаю все жалобы, которые мне приходят. Я сама из семьи военных, знаю эту жизнь изнутри. Мне это очень близко. Поэтому жалобы или какие-то вопросы, которые приходят, у нас очень внимательно рассматриваются. И если есть возможность принять положительное решение, поверьте, оно будет принято.

Не так давно был принят закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы. Изменится ли бюджет минобороны в ближайшие три года? Как это скажется на боеготовности армии?

Татьяна Шевцова: Формирование бюджета на предстоящую трехлетку происходило в условиях жестких бюджетных ограничений, связанных с проведением правительством РФ мероприятий по борьбе с коронавирусом. В результате базовые бюджетные ассигнования на 2021-2023 годы Минфином были уменьшены на 10 процентов, а на реализацию мероприятий госпрограммы вооружений - на 5 процентов.

Здесь, наверное, можно немножко похвалить себя, потому что сокращение на 10 процентов на текущие расходы мы восстановили, изыскав из собственных резервов.

Мы полностью восстановили расходы на материально-техническое обеспечение, получили дополнительные средства на выплату коммунальных услуг. Что касается госпрограммы вооружений, то мы восстановили эти урезанные проценты путем опережающего авансирования через кредитную схему. Проще говоря, на объем сокращения предприятия ОПК взяли кредиты.

Татьяна Шевцова: Наслаждаюсь искренностью девочек, которые учатся в пансионе минобороны. Фото: Министерство обороны РФ

Конечно, я, как финансист, против кредитов. В любом случае кредитование подразумевает под собой увеличение стоимости продукции. Я поддерживаю такие действия в том случае, когда продление сроков строительства без получения кредита становится дороже, чем с кредитом. Если подводить краткий итог, то военный бюджет на ближайшие три года обеспечит строительство и развитие Вооруженных сил и позволит выполнять стоящие задачи по обеспечению безопасности нашей страны.

Выплаты военнослужащим и военным пенсионерам тоже будут проиндексированы?

Татьяна Шевцова: Несомненно. В 2021-2023 годах будет обеспечена ежегодная индексация выплат военнослужащим и военным пенсионерам на уровень инфляции.

Недавно обсуждалось довольно спорное предложение минфина о возможном секвестировании бюджета минобороны. Как вы в целом относитесь к идее что-то улучшить или поменять в военном ведомстве?

Татьяна Шевцова: В минобороны есть четкие планы развития Вооруженных сил. Как говорит министр, у нас своеобразный Госплан - все четко и понятно. Эта системность в работе приводит к высоким результатам. Мы четко понимаем, что должны делать через час, день, месяц, год.

Стратегическое планирование у нас тоже есть, в том числе финансовое. Именно поэтому минобороны сейчас успешно и результативно. Приходить к нам с идеями, что нужно что-то урезать, секвестировать или поменять… Такие предложения требуют очень детальной проработки. У запущенного и работающего механизма нельзя просто так взять и вытащить даже самый маленький винтик.

У нас сегодня современная боеспособная, боеготовная армия, давайте лучше думать, какие меры нужны, чтобы поддерживать ее в таком состоянии. Считаю, что секвестирование - это не то решение, которое может привести к положительным результатам.

Конечно, в минобороны внимательно проанализировали предложения, подготовленные минфином по сокращению численности Вооруженных сил и изменению отдельных положений системы социальных гарантий военнослужащих. В Совет безопасности РФ была направлена мотивированная позиция о неприемлемости таких предложений и отсутствии их поддержки со стороны руководства военного ведомства.

Руководство минобороны высказало неприятие предложенного минфином сокращения военнослужащих и их некоторых социальных гарантий

К примеру, предложение минфина по сокращению штатных должностей привело бы к "нулевому" экономическому эффекту, так как средства на выплаты военнослужащим выделяются на фактическую численность.

Если кратко резюмировать, то реализация предложений минфина не приведет к какому-либо экономическому эффекту, но при этом значительно ухудшит материальное благополучие и социальный статус военнослужащих.

Руководство Минобороны России высказало неприятие предложенных минфином мер. В свою очередь, в минобороны будет продолжена комплексная работа, направленная на расширение действенных мер социальной защищенности военнослужащих и членов их семей.

Россия сейчас проводит миротворческую операцию в Карабахе, переброска и содержание наших миротворцев для бюджета минобороны были явно не запланированы.

Татьяна Шевцова: Обеспечение миротворческого контингента проводится за счет дополнительного выделения средств. Для этого правительство приняло решение о выделении минобороны необходимых денег на обустройство миротворческого контингента.

Кроме того, тем военнослужащим, которые принимают участие в поддержании мира в Нагорном Карабахе, также положены дополнительные выплаты в размере двух окладов. Это решение было принято 19 декабря 2020 года. Также в Карабахе мы сейчас создаем полевое учреждение банка. Выпускаем дополнительные банковские карты. То есть военнослужащий может получать деньги по наличному или безналичному расчет, перечислять их семье. Все финансовые механизмы для этого созданы.

Президентом поставлена задача не догонять Запад, а идти впереди на один шаг в разработке перспективных вооружений и техники. Какие средства на это выделяются?

Татьяна Шевцова: На оснащение вооружением и военной техникой ежегодно выделяются средства в соответствии с госпрограммой вооружений, которую утверждает президент.

Основные мероприятия этой госпрограммы направлены на развитие перспективных систем вооружений с учетом выполнения приоритетных задач по оснащению современной техникой сил ядерного сдерживания, средств Воздушно-космической обороны, наращиванию сил Военно-Морского флота, прежде всего в Арктике и Дальнем Востоке.

Кроме того, для сохранения количественных показателей поставок вооружений в войска с 2020 года минобороны реализует схему опережающего финансирования заказов с использованием кредитных средств.

Стоит особо отметить, что министерство обороны является самым крупным в России бюджетополучателем с наиболее сложной структурой бюджета, которая охватывает все сферы жизнедеятельности Вооруженных сил.

Подобная ситуация обязывает максимально ответственно подходить к вопросу эффективности расходования каждого бюджетного рубля и его целевому использованию.

То есть вы можете отчитаться за каждый выделенный рубль?

Татьяна Шевцова: Мы видим, куда идет каждый рубль, и, соответственно, можем за него отчитаться. В 2015 году была создана Единая информационная система расчетов по гособоронзаказу.

Это эффективный инструмент контроля за использованием целевых средств на реализацию госпрограммы вооружений как головными исполнителями, так и всей цепочкой кооперации. Не преувеличу, если назову ее уникальной. Суть этой системы в том, что мы сумели "окрасить" каждый рубль через идентификатор контрактов, и теперь в режиме онлайн можно видеть, на какой стадии находятся финансы и как они работают. Создание и внедрение этой программы позволило существенно повысить качество управленческих решений, принимаемых руководством минобороны, преодолеть негативные тенденции, связанные с переавансированием промышленности и оплатой фактически неисполненных контрактов. Теперь мы можем принимать решения по оптимизации расходов у предприятий. Это сильнейший управленческий механизм. Благодаря введению этой программы при существенном снижении сумм авансирования заключенных контрактов произошел рост объемов поставок вооружений.

Часто приходится слышать, что на оборону выделяются большие деньги, лучше бы на них построили школу или детсад.

Татьяна Шевцова: Да, очень часто приходится это и слышать, и читать в прессе. Я хочу сказать, что с 1,5 триллиона рублей, полученных с гособоронзаказа, у нас 60-70 процентов уходит на выплаты налогов и зарплаты. То есть мы заключаем контракты, предприятия с этих объемов платят налоги и выплачивают деньги трудовым коллективам. К примеру, в этом году, несмотря на пандемию,предприятия ОПК заплатили налогов больше, чем в прошлом году. Мы наполняем бюджет, инвестируем в экономику страны. Поэтому говорить о том, что мы такие дорогие для бюджета, я думаю, некорректно.

Какие меры стимулирования и поддержки военным медикам, сыгравшим одну из ключевых ролей в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции как в России, так и за рубежом?

Татьяна Шевцова: С апреля по октябрь 2020 года были установлены ежемесячные стимулирующие выплаты в следующих размерах: врачам - 80,0 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу - 50,0 тыс. рублей, младшему медицинскому персоналу - 25,0 тыс. рублей.

Кроме того, медицинским работникам, военнослужащим, и тем, кто входил в группу риска заражения коронавирусной инфекцией осуществлялись выплаты стимулирующего характера, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации № 1312. Размер выплат зависел от категории и составлял от 20 до 100 процентов от среднемесячного дохода работников.

Не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге открыт пансион воспитанниц министерства обороны. Фото: Министерство обороны Российской Федерации

В отношении военных медиков, непосредственно принимавших участие в оказание помощи гражданам в составе мобильных госпиталей, развернутых в отдельных регионах страны, по поручению Министра обороны принимались решения о выплате стимулирующих выплат в размерах, аналогичных размерам, принятым на федеральном уровне - офицерам-врачам - 80,0 тыс. рублей, прапорщикам - 50,0 тыс. рублей, контрактникам - 25,0 тыс. рублей.

Не секрет, что наши военнослужащие оказывали помощь не только нашим регионам, но и по всему миру: в Италии, Сербии, Киргизии, Казахстане, Абхазии, Южной Осетии, Китае, сейчас в Нагорном Карабахе в рамках миротворческой миссии.

Для материального стимулирования военных медиков в этих условиях была установлена ежемесячная надбавка в размере 60 и 70 процентов от оклада по воинской должности. В среднем ее размер в месяц составил у офицеров - 19,5 тыс. рублей, прапорщиков и сержантов - 12,0 тыс. рублей.

Кроме того, на период с 1 ноября 2020 г. по 31 декабря 2021 г. медицинским работникам и военнослужащим, участвующим в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией Правительством России установлена специальная социальная выплата. Её размер зависит от категории медицинских работников и составляет от 600 рублей до 3 880 рублей за одну нормативную смену.

Нельзя обойти стороной вклад в борьбе с пандемией обучающихся по образовательным программам среднего и высшего медицинского образования. В Минобороны России это курсанты Военно-медицинской академии имени С.Кирова. Курсанты в период прохождения практики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции наравне с действующими медицинскими работниками оказывали медицинскую помощь пациентам, заболевшим коронавирусом. Им постановлением Правительства Российской Федерации установлена специальная социальная выплата для обучаемых по программе высшего образования - 10,0 тыс. руб.; среднего образования - 7,0 тыс. рублей.

Уже на протяжении нескольких лет военные финансисты принимают активное участие в крупномасштабных командно-штабных учениях Вооруженных Сил. Об этом всегда мало говорят, потому что за их работой не стоят масштабные взрывы и красивая стрельба, но наверняка это очень масштабная работа?

Татьяна Шевцова: Да действительно, финансово-экономические органы на постоянной основе принимают участие в отработке вопросов финансового обеспечения войск в ходе ежегодных итоговых учений и маневров.

Наиболее масштабно эту работу мы провели на учениях "Кавказ-2016", "Запад-2017", "Восток-2018", "Центр-2019", а также в этом году - "Кавказ- 2020". Основная цель - обеспечить бесперебойное финансовое обеспечение войск в угрожаемый период и в военное время.

Эта работа на первый взгляд незаметная, однако хочу заверить, что проводимые в ходе учений мероприятия по финансовому обеспечению войск в различных условиях обстановки очень трудоемки, требуют от финансово- экономических органов всех уровней высокой степени концентрации и слаженности действий.

При этом мы целенаправленно моделируем возможные кризисные ситуации, осуществляем их решение в тесном взаимодействии с Минфином России, Федеральным казначейством, полевыми учреждениями Центрального банка и Национальным центром управления обороной Российской Федерации.

Такой подход позволяет нам уже в мирное время оценить устойчивость системы финансового обеспечения независимо от складывающейся обстановки, выявить возможные риски и практически отработать задачи по их минимизации для обеспечения непрерывности финансирования войск.

Хочу отметить, что финансово-экономические органы всех уровней с этими задачами успешно справляются.

В ходе проводимых стратегических командных учений "Восток-2014" и "Центр-2015" территориальные финансово- экономические органы организовывали в основном мероприятия по своевременному и полному обеспечению граждан, призываемых на военные сборы, положенными выплатами безналичным порядком и наличными денежными средствами в местах дислокаций воинских частей и в полевых условиях.

С 2015 года были организованы мероприятия по отработке вопросов финансового обеспечения войск сил при переходе с мирного на военное время с поэтапным привлечением к указанным мероприятиям Минфина России, Федерального казначейства, Банка России.

Так в рамках СКШУ "Кавказ-2016" была организована работа по апробации организации финансирования войск в соответствии с утвержденной Министром обороны Российской Федерации Схемой финансового обеспечения Вооруженных Сил в военной время объединениями, соединениями и воинскими частями Южного военного округа, территориальными финансовыми органами, полевыми учреждениями Банка России, с привлечением Минфина России и территориальных органов Федерального казначейств.

В ходе СКШУ "Запад-2017" финансово-экономическими органами различных уровней совместно с полевыми учреждениями Банка России были отработаны мероприятия по переводу личного состава и организаций Минобороны России на обслуживание в полевые учреждения Банка России, в том числе с выдачей платежных карт "Мир", а также проведена работа по начислению и зачислению на банковские счета личного состава положенных выплат в условиях отсутствия централизованного начисления.

В рамках СКШУ "Восток-2018" впервые в целях организации слаженности действий территориальных финансовых органов Восточного военного округа и территориальных органов Федерального казначейства организована совместная отработка вопросов финансового обеспечения подведомственных распорядителей и получателей средств Минобороны России с запасных командных пунктов территориальных органов Минобороны России и Федерального казначейства.

Проводимая поэтапная работа по отработке вопросов финансового обеспечения личного состава, войск (сил) в мирное и военное время позволила в 2019 году, в ходе проведения СКШУ "Центр - 2019", отработать вопросы возможности непрерывного финансирования войск (сил) и обеспечения деятельности территориальных органов Федерального казначейства, Центрального банка с взаимным использованием каналов связи Национального центра управления обороной, Центрального банка и Федерального казначейства.

Военнослужащим, которые принимают участие в поддержании мира в Карабахе, также положены дополнительные выплаты в размере двух окладов

К 2020 году были изданы нормативные документы и заключены необходимые соглашения, регламентирующие механизм взаимодействия финансовой службы Минобороны России с Федеральным казначейством, Банком России.

Организованная и проведенная с 2013 года работа по апробации и отработке механизмов непрерывного финансового обеспечения личного состава и потребностей войск (сил) в различных условиях обстановки позволила к началу подготовки к проведению СКШУ "Кавказ-2020" максимально адаптировать систему финансового обеспечения Вооружённых Сил к переходу с мирного на военное время.

Проведенные мероприятия позволили в ходе СКШУ "Кавказ-2020" сократить сроки доведения бюджетных средств до финансируемых Минобороны России распорядителей бюджетных средств.

В 2020 году была продолжена работа по внедрению механизмов непрерывного финансового обеспечения. Во взаимодействии с органами Федерального казначейства внедрен механизм электронного обмена информацией конфиденциального характера.

Финансовой службой также отработаны вопросы реализации механизма обеспечения выплаты личному составу аванса в счет суточных денег в иностранной валюте и организации расчетов в иностранной валюте с иностранными поставщиками товаров, работ.

Впервые в 2020 году в кризисной ситуации отработаны вопросы непрерывности расчетов, как в наличном, так и безналичном порядке, в том числе в иностранной валюте с использованием национальной платежной системы России.

Финансово-экономические органы в ходе проведения КШУ ВС осуществляют большую работу по организации и ведению учета вооружения, военной и специальной техники и иных материальных средств ВС.

Так, в 2020 году финансовыми органами совместно с органами материально-технического обеспечения ВС отработаны вопросы оптимизации ведения учета материальных ценностей и сокращения документооборота в особых условиях, исходя из принципов учетного процесса.

Организованная и проведенная с 2013 года работа по финансовому обеспечению войск (сил) в период перехода с мирного на военное время и в военное время, разработанные и реализованные совместные нормативные акты и механизмы позволят в слаженном виде обеспечить бесперебойное финансовое обеспечение войск (сил) в любых условиях обстановки.

Известно, что в этом году вы получили государственную премию имени Г.К. Жукова за участие в создании цикла научных трудов и учебных изданий по вопросам финансово-экономического обеспечения деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации. Если возможно не могли бы вы рассказать о тех исследованиях которые были проведены и может открыли что-то новое для себя при написании работ?

Татьяна Шевцова: Еще раз отмечу, что обеспечение социальной защиты военнослужащих и поддержание достойного уровня их жизни - важнейшая обязанность государства.

В Вооруженных Силах задачи по обеспечению социальных гарантий военнослужащих, выплаты денежного довольствия и военных пенсий, пособий, компенсаций и иных выплат военнослужащим, военным пенсионерам, и членам их семей возложены на Финансово-экономическую службу Вооруженных Сил Российской Федерации, имеющую более чем вековую историю.

Подготовка кадров для финансово-экономических органов силовых ведомств с 2010 года осуществляется на финансово-экономическом факультете Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.

Так, в рамках реализации основной образовательной программы по специальности "Экономическая безопасность" Университетом совместно с Финансово-экономической службой Вооруженных Сил Российской Федерации подготовлен ряд учебных и научных изданий, посвященных проблемам социально-экономического обеспечения военнослужащих.

Прежде всего, это учебник "Денежное довольствие и социальные гарантии военнослужащим", ставший фактически настольной книгой для всех финансовых и кадровых органов армии и флота, отвечающих за правильность начисления денежных выплат, военнослужащим, лицам, уволенным с военной службы и членам их семей.

28 тысяч рублей составит в скором времени пособие на ребенка для женщин-военнослужащих во всех силовых ведомствах

Одноименный электронный учебник, впервые представленный на международном военно-техническом форуме "Армия-2017", превратился, по сути, в справочник военнослужащего по вопросам денежного довольствия, пенсионного обеспечения и других социальных гарантий.

Также, ранее не имевший аналогов разработанный учебник "Банковское обеспечение военной организации", наряду с другими изданиями лег в основу совместного проекта Минобороны России и Банка России по вопросам повышения финансовой грамотности военнослужащих и их семей.

Кроме того, хотелось бы сказать, что все-таки непосредственно финансовое и социально-экономическое обеспечение армии и флота осуществляют люди, гордо именуемые "военными финансистами".

Описанию их нелегкого, а порой и героического труда, посвящен фундаментальный научно-исторический труд "Финансово-экономическая служба Вооруженных Сил. 100 лет на страже Отечества".

В научно-историческом труде не только описывается история создания и становления финансовой службы Вооруженных Сил с момента образования в 1918 году и до наших дней, но и на основе глубокого анализа материалов делаются выводы о её деятельности в различных политических и экономических условиях, задается вектор дальнейшего развития системы финансового обеспечения.

Перечисленные учебники и научно-исторический труд вместе составили единый комплекс научно-исторической работы "Финансово-экономическая служба Вооруженных Сил Российской Федерации. 100 лет на страже интересов военнослужащих".

Данный труд - это работа целого коллектива, которая была связана с научным поиском, проведением исследований, экспериментами в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, установления закономерностей, научных обобщений и обоснований.

Замечу, что участие в таком масштабном исследовании позволило и мне самой получить новые знания, укрепить имеющиеся и проявить свои творческие способности в части выбора методов исследования и интерпретации полученных результатов.

Личный вопрос

Даме погоны к лицу?

- На службе вы почти всегда в мундире со звездой, как у генерала армии, на погонах. На вашей должности постоянно приходится сталкиваться с суровыми генералами и офицерами, у которых на любые вопросы есть свое мнение. Как удается находить компромисс? Тяжело ли в принципе работать красивой женщине в военном коллективе, где основную скрипку, по мнению многих, должны играть мужчины?

Татьяна Шевцова: Да, действительно, при решении задач, стоящих перед финансово-экономической службой, приходится сталкиваться с руководителями различного ранга, у которых есть различные мнения по их решению. Однако в конечном итоге всегда удается прийти к компромиссному решению по той или иной задаче в интересах финансового обеспечения потребностей войск.

Несмотря на "мужской" коллектив, работать в военном ведомстве комфортно. Мы все нацелены на результат и заинтересованы решить поставленную задачу, поэтому слушаем друг друга и принимаем взвешенные, порой нестандартные и неординарные, но несомненно продуманные и взвешенные решения. Повторюсь, у нас выстроена системная работа, где лично мне очень комфортно трудится и безумно приятно видеть результаты своего труда. Приятно видеть, что ты созидаешь и создашь. У нас очень профессиональный коллектив, как руководства, так и подчиненных.

- Можно ли сказать, что в минобороны собраны единомышленники, поэтому и получаются такие высокие результаты?

Татьяна Шевцова: Мне кажется, что министру обороны удалось создать круг единомышленников. Мы, когда принимаем какое-то решение, всегда его проговариваем, обсуждаем. Высказываем свое мнение, иногда даже спорим и в итоге приходим к решению, которое приводит к положительному результату. У нас все нацелены на результат.

- А лично у вас какая отдушина при вашем непростом графике?

Татьяна Шевцова: Я являюсь куратором пансиона воспитанниц Минобороны. Я действительно наслаждаюсь искренностью и непосредственностью девочек, которые там учатся. Через притчи, которые им рассказываю, я стараюсь донести важные вещи, которые пригодятся в жизни. Что надо быть уверенным в себе, в своих силах. Это для меня, что называется, внеклассная работа. Приятно видеть, что девочки уже во взрослой жизни не теряются, становятся успешными людьми, лидерами. В течении года я с воспитанницами посещаю различные города, мы ходим в театры, оперу и это, безусловно помогает детям всесторонне развиваться. В последующем видеть весь спектр красок нашего мира. А от этого зависит то, кем они станут в будущем.