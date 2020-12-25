Зеленский: Украина не может выйти из Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может выйти из Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе из-за того, что эти соглашения привязаны к санкциям против России. Об этом он рассказал в интервью журналу Focus.

Зеленский, в частности, отметил, что "мы из Минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО (отдельные регионы Донецкой и Луганской областей - прим.). Но я лично бы вышел".

Также президент подчеркнул, что Украина продолжает двигаться по пути урегулирования конфликта на востоке Украины. Детальный план этого, по его словам, Киев намерен разработать после ближайшей встречи в нормандском формате (встреча должна была пройти в декабре, но была перенесена).

Кроме того, Зеленский отметил, что "рано говорить о плане "Б", поскольку это больная и тонкая дипломатия". Ранее глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что СНБО Украины может утвердить план "Б" в начале 2021 года.