Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 441-ФЗ "О внесении изменения в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 16 декабря 2020 года

Внести в часть 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2007, N 1, ст. 14; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 31, ст. 4206; 2011, N 23, ст. 3263; N 50, ст. 7343; 2013, N 14, ст. 1646; 2014, N 30, ст. 4218, 4256, 4264; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3967; 2016, N 1, ст. 24; 2017, N 1, ст. 10; 2018, N 1, ст. 69; N 15, ст. 2030; N 24, ст. 3401; 2020, N 5, ст. 491; N 22, ст. 3377) изменение, дополнив ее предложениями следующего содержания: "Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об определении управляющей организации, предусмотренного настоящей частью, письменно уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме о принятии указанного решения, об условиях договора управления этим домом и об условиях прекращения договора управления с данной управляющей организацией. Договор управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками помещений в многоквартирном доме считается заключенным со дня принятия органом местного самоуправления решения об определении управляющей организации.".

Президент Российской Федерации В. Путин