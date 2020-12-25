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25.12.2020 00:53
Рубрика: Экономика

Банку - крышка

Зимой в Москве стало меньше кредитных учреждений
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 292(8346)
За уходящий год количество финансово-кредитных учреждений в Москве сократилось с 227 до 208. Об этом свидетельствует недавно опубликованный отчет столичного ГБУ "Аналитический центр. Причем последняя из этих организаций закрылась в этом месяце: у банка "ФинТех" отозвал лицензию ЦБ.
Разнообразия в банках все меньше, но зато надежность повысилась. Фото: Александр Корольков Разнообразия в банках все меньше, но зато надежность повысилась. Фото: Александр Корольков
Разнообразия в банках все меньше, но зато надежность повысилась. Фото: Александр Корольков

По оценкам Центробанка, "ФинТех" специализировался на непрозрачных операциях, в том числе обслуживал нелегальные азартные игры в интернете. Последние отчеты "Аналитического центра", подготовленные на основе данных ЦБ, позволяют сделать вывод о тенденции. В целом по России количество кредитных организаций снизилось с 444 до 411. Больше половины закрытых банков и других финансовых контор приходится именно на Москву.

Число желающих взять сельскую ипотеку превысило лимиты банков

"Мы видим, что ЦБ продолжает таким образом обелять банковскую сферу, - рассказал "РГ" гендиректор компании FinHelp, эксперт московского отделения "ОПОРЫ России" по финансовым вопросам Павел Вешаев. - Еще часть проблемных банков закроется в будущем, но основная часть зачистки, очевидно, уже завершилась".

Интересно, что в Москве закрываются не только относительно небольшие городские банки (например, тот же "ФинТех" занимал в нашей стране лишь 241 место по объемам активов. - Ред.), но и весьма солидные финансовые киты с разветвленной сетью представительств. Если в декабре 2019 года в столице работало 59 филиалов различных кредитных учреждений, то в декабре 2020-го - только 52. При всем этом снизилась доля московских банков в структуре всего сообщества с 51,1 до 50,6 процента. В таких условиях, как отмечают в московском отделении "ОПОРЫ России", потенциальным вкладчикам стоит более пристально присматриваться к банковским организациям, выбирая, где разместить сбережения.

В первую очередь, как считает Павел Вешаев, стоит обратить внимание на банки из ТОП-10, а лучше из ТОП-3. Разница в процентной ставке между топовым банком и менее надежным будет незначительной (около 1 процента). Если ставка по депозиту гораздо выше среднерыночный, это повод, чтобы задуматься клиенту. Однако если банк уйдет в банкротство или санацию, или у него отзовут лицензию, то небольшая разница в процентной ставке не сыграет роли для клиента. Ведь он потратит гораздо больше сил, времени и, вероятно, финансов, чтобы вернуть свои средства. "Не уверен, что собственными силами даже высококлассные финансисты смогут оценить банк, насколько он проблемный, - указывает собеседник "РГ". - Поэтому в данном вопросе важнее безопасность депозита". Впрочем, даже если банк будет ликвидирован, вкладчик может получить возмещение по программе страхования вкладов. По данным Агентства по страхованию вкладов, максимальный размер возмещения по вкладам общей категории - 1,4 млн руб. в каждом банке. Для выплат назначаются банки-агенты, их можно найти с помощью сервиса на портале asv.org.ru. Сама процедура выплат устанавливается АСВ, при этом оперативно даются объявления в СМИ и на сайте агентства.

Экономика Финансы Банки

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