Золотодобытчики присвоили свыше 95 миллионов рублей

Криминальный скандал произошел в акционерном обществе Petropavlovsk Plc, которое входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело в отношении двоих подозреваемых - бывших руководителей акционерного общества и их неустановленных сообщников. Они подозреваются в присвоении денег, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Известно, что в 2018 году фигуранты похитили финансовые активы предприятия. Сумма ущерба составила более 95 миллионов рублей.

Сотрудники Следственного департамента МВД России и Службы экономической безопасности ФСБ России провели обыски по местам проживания подозреваемых и в используемых ими офисных помещениях. Изъяты документы, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

По подозрению в незаконной деятельности задержан один из основателей и бывший член совета директоров акционерного общества - Павел Масловский. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ. Тверской районный суд Москвы избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу