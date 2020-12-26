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26.12.2020 17:39
Рубрика: В мире

Британский штамм коронавируса обнаружен в Швеции

Текст: Александр Саможнев
Нидерланды. Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN Нидерланды. Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
Нидерланды. Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Новый штамм коронавируса, связанный с быстрым ростом инфекций в Великобритании, был обнаружен в Швеции, сообщило Шведское агентство здравоохранения.

Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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"Человек, имеющий положительный результат теста на вирус, приехал в Сормланд из Великобритании на Рождество. В настоящее время он изолирован", - цитирует Reuters официального представителя ведомства Сару Байфорс. По ее словам, риск дальнейшего заражения от этого случая признан крайне ограниченным.

По данным местных властей, путешественник останавливался в Сормланде к югу от Стокгольма. Считается, что новый штамм вируса передается быстрее, чем другие, циркулирующие в настоящее время.

Ранее Швеция ввела ограничения на поездки пассажиров из Великобритании на фоне опасений по поводу нового штамма вируса. Аналогичные меры были приняты в ряде других стран ЕС и во всем мире.

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