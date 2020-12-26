Четыре человека пострадали при стрельбе в Берлине

Четыре человека были ранены в ночь на субботу в результате перестрелки в районе Берлин-Кройцберг. Место происшествия окружено вооруженными полицейскими.

На место происшествия был вызван вертолет, который совершил облет района, сообщает телеканал N-TV.de.

В районе Штреземанштрассе обнаружены трое пострадавших. Еще одного раненого вытащили из близлежащего канала. Он получил травму ноги. По некоторым данным, мужчина сам прыгнул в воду.

Вокруг станции метро Мекернбрюкке, которая находится в непосредственной близости от канала, стражи порядка обыскали подлесок с помощью фонарей.

Полиция проводит расследование инцидента и разыскивает участников стрельбы. Причина случившегося пока неизвестна, сообщают местные СМИ.

Неподалеку от места происшествия находится штаб-квартира Социал-демократической партии Германии.