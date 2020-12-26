Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 80 миллионов

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило в субботу 80 миллионов, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Эксперты подсчитали, что смертность выросла до более, чем 1,74 миллиона. При этом США являются самой пострадавшей страной с самым высоким в мире количеством случаев заражения коронавирусом и смертей от него - 18 756 230 и 330 244, соответственно.

Индия занимает второе место по числу случаев заболевания - 10 146 845 человек, а число погибших возросло до 147 092 человек.

Другими странами с более, чем миллионом подтвержденных случаев заболевания являются Бразилия (7 448 560), Россия (2 963 290), Франция (2 604 595), Великобритания (2 227 947), Турция (2 118 255), Италия (2 028 354), Испания (1 854), Германия (1 632 736), Аргентина (1 574 707), Колумбия (1 574 554), Мексика (1 362 564), Польша (1 249 079), Иран (1 189 203), Украина (1 041 583) и Перу (1 003 982).