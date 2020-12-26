Новости

Проспект Мира стал лидером по эвакуации автомобилей из-за нарушений 15:54
Дмитрий Рогозин назвал глобальные цели России в космосе 15:44
В Крыму ответили на заявление Зеленского о мобилизации на случай войны 15:35
Эдвард Сноуден впервые стал отцом 15:01
По факту взрыва в нижегородской многоэтажке возбуждено уголовное дело 14:50
Французы бросились перепродавать рождественские подарки 14:48
В Ялте смягчили ограничения по воде на Новый год и Рождество 14:23
Марина Зудина опровергла информацию о своей госпитализации 14:20
Песков: Путин сам сообщит, когда привьется от коронавируса 14:10
Судно для достройки "Северного потока-2" вернулось в порт стоянки 14:04
Набиуллина объяснила смысл своих брошей 13:56
Глава саратовского Гидрометцентра погиб в ДТП 13:33
На Дону более 10 тысяч человек остались без отопления и горячей воды 12:57
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Дагестане 12:38
Скончался легендарный разведчик Джордж Блейк 12:28
Минкульт прокомментировал нарушения во МХАТ им. Горького 12:19
Военные приступили к наладке оборудования госпиталей в Крыму 12:03
Общее число случаев заражения COVID-19 в России превысило 3 млн 11:52
В Мурманской области спасли собак из горящего приюта 11:46
Жителей нижегородской многоэтажки эвакуировали из-за пожара 11:44
МХАТ им. Горького разработал план по устранению выявленных нарушений 11:39
Два самолета совершили вынужденную посадку в Екатеринбурге 11:21
В США выявили первый случай аллергической реакции на вакцину Moderna 11:17
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 11:10
Под Псковом случился непроизвольный выстрел орудия боевой машины 11:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
26.12.2020 15:01
Рубрика: Общество

Эдвард Сноуден впервые стал отцом

Текст: Александр Саможнев

Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, впервые стал отцом, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

Фото: Barton Gellman/Getty Images
Сноуден в ближайшее время подаст заявление на российское гражданство

"У Эдварда и его супруга Линдси Миллс родился мальчик. Здоровье матери и младенца отличное", - отметил Кучерена.

В октябре стало известно о том, что в семье американца, подавшего просьбу о вступлении в гражданство России, ожидают первенца в конце декабря.

Имя Сноудена прогремело на весь мир в 2013 году. Тогда агент рассекретил детали деятельности АНБ в 60 странах мира. Шпионаж велся как за простыми людьми, так и за руководителями государств и правительств. В США экс-разведчика обвиняют в измене. За это ему грозит до 30 лет тюрьмы.

Общество Ежедневник Светская хроника В мире Эдвард Сноуден

Главное сегодня

Общее число случаев заражения COVID-19 в России превысило 3 млн
В Махачкале задержаны четыре боевика, планировавшие теракт
В США выявили первый случай аллергической реакции на вакцину Moderna
Четыре человека пострадали при стрельбе в Берлине
Посольство РФ: США стали инициаторами "визовой войны" с Россией
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации