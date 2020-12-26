Эдвард Сноуден впервые стал отцом

Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, впервые стал отцом, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

"У Эдварда и его супруга Линдси Миллс родился мальчик. Здоровье матери и младенца отличное", - отметил Кучерена.

В октябре стало известно о том, что в семье американца, подавшего просьбу о вступлении в гражданство России, ожидают первенца в конце декабря.

Имя Сноудена прогремело на весь мир в 2013 году. Тогда агент рассекретил детали деятельности АНБ в 60 странах мира. Шпионаж велся как за простыми людьми, так и за руководителями государств и правительств. В США экс-разведчика обвиняют в измене. За это ему грозит до 30 лет тюрьмы.