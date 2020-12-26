Эксперт посоветовал россиянам выбирать правильный момент для продаж валют

Россияне массово приобретают валюту в периоды нестабильности, чтобы защитить свои рублевые накопления. О том, когда лучше ее продавать, чтобы получить прибыль, рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Он напомнил, что на валютных рынках сменяют друга два процесса - укрепление национальной валюты, затем ее спад. Для получения максимальной выгоды покупать валюту стоит в момент снижения ее курса к рублю. Применительно к текущим курсам: при стоимости доллара менее 80 рублей, а евро - ниже 90 рублей, рассказал Тузов в интервью агентству "Прайм".

Продавать же валюту следует на пике роста, например, когда доллар поднимается выше 80 рублей, а евро находится в районе 93-94 рублей, как это было недавно. При этом совершенно точно не стоит продавать валюту, когда она только идет в рост. Тузов также отметил, что валютные накопления можно держать в течение нескольких лет - в таком виде средства не обесценятся.

Ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич рассказал, на какую валюту лучше менять рубли. По его словам, на обозримую перспективу евро выглядит лучше с фундаментальной точки зрения, поэтому менять рубли лучше в евро, а не доллары. "Вообще же рубль - неплохой выбор на ближайший год, если вы не считаете, что риски санкций кардинально выросли. Я пока так не считаю", - отметил Купцикевич.