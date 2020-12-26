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26.12.2020 02:20
Рубрика: В мире

Елизавета II рассказала о своем источнике вдохновения в 2020 году

Фото: Victoria Jones / POOL / AFP Фото: Victoria Jones / POOL / AFP
Фото: Victoria Jones / POOL / AFP

Королева Великобритании Елизавета II выступила с ежегодным рождественским обращением, в котором рассказала о том, что служило источником ее вдохновения и надежды в 2020 году. Записанную заранее речь монарха транслировали в пятницу телеканалы и радиостанции.

Фото: AFP/Adrian DENNIS
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Королева отметила, что уходящий год, который заставил людей держаться порознь, "во многом также нас сблизил". По словам Елизаветы II, ее лично и членов королевской семьи вдохновляли истории людей, которые в условиях пандемии коронавируса помогали нуждающимся и занимались волонтерством. "В Соединенном Королевстве и по всему миру люди достойно ответили на вызовы, которые принес этот год" - цитирует ТАСС королеву. Она также отметила, что гордится этими людьми и их решимостью, и поблагодарила молодежь за "сыгранную ею роль".

Отметим, что впервые с 1987 года Ее Величество отмечала Рождество не в королевском поместье Сандрингем на востоке Англии, а в Виндзорском замке. В загородной резиденцией под Лондоном Елизавета II вместе с супругом герцогом Эдинбургским Филиппом провели все карантинные дни этого года и, следуя советам медиков, остались здесь на праздники.

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