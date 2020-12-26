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26.12.2020 09:32
Рубрика: В мире

Эмир Кустурица: "Турецкий поток" дает шанс сербам на мирное будущее

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Фото: Андрей Русов/ТАСС Фото: Андрей Русов/ТАСС
Фото: Андрей Русов/ТАСС

Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица с воодушевлением воспринял новость о заполнении газом сербского участка газопроводной системы "Турецкий поток", полноценное функционирование которой начнется с 1 января 2021 года.

"Теперь, когда газ поступает из России в Сербию, нам стало легче встречать будущее! Не только потому, что мы будем тратить на обогрев меньше денег и получим более "дешевую" экономику. Гораздо более важным будет психологический эффект от появления трубопровода, и то, что Сербия, наконец, будет физически связана с Россией", - цитирует портал "Искра" слова великого мастера.

"Прошлое на нашей земле так часто терпело военный сапог: строевым шагом они входили в Белград, при возможности забрасывали нас бомбами, разрушали, - напомнил он. - Все это было, в конце концов, ради их крайней цели и конечного пути, которые вели на Ближний Восток. Глобальная сила грабила, чтобы завладеть нефтью и газом. Между тем небесные пути изменились, а наиболее частыми перевозчиками людей и товаров стали самолеты, однако газ и "черное золото" всегда транспортировались иначе".

Кустурица назвал особым поводом для прославления появление "Турецкого потока" и поступающего газа, что снижает вероятность повторения старой истории, сопровождавшейся мчащимися на юго-восток танками для грабежа. "Взамен военных сапог, устремленных на юго-восток за богатствами Ближнего Востока, трубопровод с Дальнего Востока в дополнение к привносимому им теплу увеличивает шансы на то, что нас стороной обойдет настоящий оккупант!", - резюмировал режиссер.

Сухопутная часть "Северного потока - 2" готова к работе
В мире Европа Сербия Газопровод "Турецкий поток" Персона: Эмир Кустурица

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