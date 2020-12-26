ФХР опубликовала видео голов сборной России в матче против США на МЧМ

Опубликованы голы и лучшие моменты стартового матча молодежной сборной России на чемпионате мира, в котором была повержена команда США - 5:3.

Официальный Twitter Федерации хоккея России опубликовал нарезку из голов и опасных моментов этого поединка. Команда Игоря Ларионова переиграла американцев, нанеся им первое поражение в очных встречах за последние 5 лет.

Героем поединка стал нападающий Василий Пономарев, забросивший в ворота американцев две шайбы. По разу отличились Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов.

Самым обидным для соперника стал четвертый гол. Голкипер американцев совершил грубейшую ошибку, отдав передачу прямо на клюшку Сафонова, который сумел нанести точный бросок в угол ворот.