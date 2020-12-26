Французы бросились перепродавать рождественские подарки

Перепродажа рождественских подарков на протяжении последних лет стало чем-то наподобие национальной традиции среди французов. Вместо того, чтобы захламлять шкафы непонравившимися или полученными в двух экземплярах дарами, они предпочитают выставлять их на онлайн-витринах.

Предполагалось, что 25 декабря в день католического Рождества таких объявлений появится около 200 тысяч, но действительность превзошла все прогнозы. Только на одной платформе Rakuten к вечеру было зарегистрировано свыше 500 тысяч таких предложений.

Всего же, по оценкам экспертов, семь с лишним миллионов французов намереваются избавиться от ненужных предметов, что примерно на 18 процентов больше, чем в прошлом году. Причем, по данным опроса социальной службы Kantor, легче других с такими подарками расстается молодежь в возрасте от 15 до 24 лет: таких 57 процентов.

Какие подарки чаще всего выставляются на продажу? Помимо игровых приставок и смартфонов это книги, DVD, парфюмерные наборы, одежда. Полученные деньги французы, как правило, используют на приобретение гаджетов. Правда, в этом году, когда из-за коронавируса людям пришлось несколько месяцев провести в карантине, многие, скорее всего, потратят на поездки по стране или за рубеж, если, конечно, эпидемиологическая ситуация не ухудшится.