В Махачкале задержаны четыре боевика, планировавшие теракт

В столице Дагестана - Махачкале - сотрудники МВД и ФСБ пресекли террористический акт, который готовила ячейка исламистов. Задержано четыре человека.

Как сообщают РИА Новости, спецоперация прошла 25 декабря. Сторонники запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" планировали взорвать самодельный фугас у одного из административных зданий МВД.

После подрыва боевики планировали напасть на сотрудников полиции.

В результате совместной операции спецслужб террористический акт оказался сорван. Подробности о проведении спецоперации пока не сообщается.

Напомним, что 25 декабря в Тамбове был задержан 17-летний студент местного колледжа, который изготавливал взрывное устройство.