"Химки" обыграли пермяков в баскетбольной Единой лиге

Подмосковные "Химки", в последнее время заметно обновившие штат ближайших помощников главного тренера Римаса Куртинайтиса, в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги на своей площадке уверенно победили "Парму", представляющую Пермский край - 103:83.

Напомним, что руководство БК "Химки" недавно для улучшения тренировочного процесса и кондиций команды ввело в штат ассистентов олимпийского чемпиона Сеула-1988 Куртинайтиса известного по работе с молодежью отечественного специалиста Андрея Мальцева и серба Александра Трифуновича. Кадровые перестановки начинают давать свои плоды.

По итогам первой половины матча с "Пармой" химчане набрали 61 (!) очко, затем разумно сбавили обороты, завершив встречу с классическим для признания безоговорочной победы преимуществом "плюс 20", да к тому же и перешли 100-очковый рубеж в нападении - 103:83.

Лидер подмосковной команды Алексей Швед сделал "дабл-дабл" - 28 баллов за результативность и десяток "голевых" передач. У шведа по гражданству Йонаса Жеребко "дабл-дабл" несколько иного характера - 10 очков и 11 подборов. При этом отметим, что наш, российский Швед (то есть по фамилии) реализовал семь дальних бросков из восьми попыток! Нельзя не выделить и достижение Девина Букера. При 19 набранных очках у него вообще ни одного промаха - 8 из 8 бросков с игры и 2 из 2 штрафных. В составе "Пармы" лучшим бомбардиром оказался Роберт Джонсон (24).

Для "Химок" это был последний в уходящем году календарный матч в рамках Единой лиги, но осталась еще запланированная на 29 декабря домашняя игра регулярного чемпионата Евролиги против грозного греческого "Олимпиакоса" из портового пригорода Афин Пирея. Этот матч состоится уже не в химкинском Баскетбольном центре Московской области, а традиционно для международных встреч на более массивной "Арене Мытищи".

- Хотел бы оценить этот матч не с точки зрения того, что мы победили, а того, как именно это сделали, - сказал рулевой БК "Химки" Римас Куртинайтис. - Была собранность все сорок минут, мы играли на десять человек, менялись, все были одним целым, командой, а не отдельными игроками. Вот что самое важное. Отмечу качество действий нашего лидера Алексея Шведа. В атаке всем видна его игра, с пермяками у него полезность 40 баллов, при этом он сделал десять передач всего при одной потере! Думаю, находимся на верном пути, скоро все пойдет в гору.

Вот комментарий по матчу самого Алексея Шведа, главного бомбардира субботней игры: "Было много передач, открытых бросков, да и вообще показали другой баскетбол, нежели в предыдущих матчах. Отсюда и положительный результат. Мы хорошо защищались, часто менялись, подбирали, отсекали, помогали друг другу и реально провели хорошую игру. Проделали хорошую работу. Хочется уже выровнять нашу игру, чаще побеждать. Надеюсь, это произойдет в ближайшем будущем".

Справка "РГ"

Результаты других матчей игрового дня 26 декабря: УНИКС (Казань) - ЦСКА - 76:83, "Астана" (Казахстан) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 70:77.

В чемпионате лидируют: "Зенит" СПб - 8 побед - 1 поражение, БК "Нижний Новгород" - 5-1, ЦСКА - 8-2, "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 8-3, "Автодор" (Саратов) - 5-3. В зоне попадания в плей-офф по проценту побед также находятся "Химки", УНИКС, польский клуб "Зелена-Гура".