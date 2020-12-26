"Химки" обыграли пермяков в баскетбольной Единой лиге

Новости

Лавров раскритиковал запрет на посещение спортивных состязаний 21:49
Илья Ковальчук продолжит карьеру в "Авангарде" 21:16
Московский зоопарк объявил о новогодней акции 21:06
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 80 миллионов 21:01
Москвичей призвали заранее планировать поездки в центр города 20:55
Названы требующие вызова врача редкие симптомы коронавируса 20:38
Трусова призналась, что выступала на ЧР с травмой 20:31
Из-за непогоды самолет Уфа-Волгоград ушел на запасной аэродром 20:16
Этери Тутберидзе не смогла сдержать слез после победы Щербаковой 20:16
Белорусские пловцы показали высокие результаты на Кубке Сальникова 20:15
Глава правительства Крыма заболел коронавирусом 20:14
Трамп назвал Байдена "фейковым президентом" 20:06
Туктамышева упала с тройного акселя в произвольной программе на ЧР 19:47
Посетители работавшего ночью высотного ресторана в "Москва-Сити" подрались, покидая заведение в момент рейда 19:41
В центре Москвы накрыли подпольную ковид-вечеринку 19:22
Митрополит Иларион призвал делать прививку от коронавируса 18:45
Тарасова и Морозов: Нам очень нужна была эта золотая медаль 18:31
В Польше снимут ремейк "Универа" 18:26
В Россию из Сирии прилетели 19 детей 18:25
Боец ММА Исмаилов оштрафован на 10 тысяч рублей за провокацию драки 18:19
Британский штамм коронавируса обнаружен в Швеции 17:39
В Череповце женщина за восемь часов совершила 239 переводов мошенникам 17:25
Стрельбу в Берлине связали с организованной преступностью 17:15
МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу 17:00
Вышел новый тизер сериала Marvel "Ванда/Вижн" 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
26.12.2020 20:56
Рубрика: Спорт

"Химки" обыграли пермяков в баскетбольной Единой лиге

Текст: Илья Трисвятский
Подмосковные "Химки", в последнее время заметно обновившие штат ближайших помощников главного тренера Римаса Куртинайтиса, в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги на своей площадке уверенно победили "Парму", представляющую Пермский край - 103:83.
Фото: Пресс-служба Единой лиги Фото: Пресс-служба Единой лиги
Фото: Пресс-служба Единой лиги

Напомним, что руководство БК "Химки" недавно для улучшения тренировочного процесса и кондиций команды ввело в штат ассистентов олимпийского чемпиона Сеула-1988 Куртинайтиса известного по работе с молодежью отечественного специалиста Андрея Мальцева и серба Александра Трифуновича. Кадровые перестановки начинают давать свои плоды.

Фото: Пресс-служба Единой лиги
Баскетболисты ЦСКА победили казанцев на выезде

По итогам первой половины матча с "Пармой" химчане набрали 61 (!) очко, затем разумно сбавили обороты, завершив встречу с классическим для признания безоговорочной победы преимуществом "плюс 20", да к тому же и перешли 100-очковый рубеж в нападении - 103:83.

Лидер подмосковной команды Алексей Швед сделал "дабл-дабл" - 28 баллов за результативность и десяток "голевых" передач. У шведа по гражданству Йонаса Жеребко "дабл-дабл" несколько иного характера - 10 очков и 11 подборов. При этом отметим, что наш, российский Швед (то есть по фамилии) реализовал семь дальних бросков из восьми попыток! Нельзя не выделить и достижение Девина Букера. При 19 набранных очках у него вообще ни одного промаха - 8 из 8 бросков с игры и 2 из 2 штрафных. В составе "Пармы" лучшим бомбардиром оказался Роберт Джонсон (24).

Для "Химок" это был последний в уходящем году календарный матч в рамках Единой лиги, но осталась еще запланированная на 29 декабря домашняя игра регулярного чемпионата Евролиги против грозного греческого "Олимпиакоса" из портового пригорода Афин Пирея. Этот матч состоится уже не в химкинском Баскетбольном центре Московской области, а традиционно для международных встреч на более массивной "Арене Мытищи".

- Хотел бы оценить этот матч не с точки зрения того, что мы победили, а того, как именно это сделали, - сказал рулевой БК "Химки" Римас Куртинайтис. - Была собранность все сорок минут, мы играли на десять человек, менялись, все были одним целым, командой, а не отдельными игроками. Вот что самое важное. Отмечу качество действий нашего лидера Алексея Шведа. В атаке всем видна его игра, с пермяками у него полезность 40 баллов, при этом он сделал десять передач всего при одной потере! Думаю, находимся на верном пути, скоро все пойдет в гору.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Швед первым в Единой лиге набрал 3000 очков

Вот комментарий по матчу самого Алексея Шведа, главного бомбардира субботней игры: "Было много передач, открытых бросков, да и вообще показали другой баскетбол, нежели в предыдущих матчах. Отсюда и положительный результат. Мы хорошо защищались, часто менялись, подбирали, отсекали, помогали друг другу и реально провели хорошую игру. Проделали хорошую работу. Хочется уже выровнять нашу игру, чаще побеждать. Надеюсь, это произойдет в ближайшем будущем".

Справка "РГ"

Результаты других матчей игрового дня 26 декабря: УНИКС (Казань) - ЦСКА - 76:83, "Астана" (Казахстан) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 70:77.

В чемпионате лидируют: "Зенит" СПб - 8 побед - 1 поражение, БК "Нижний Новгород" - 5-1, ЦСКА - 8-2, "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 8-3, "Автодор" (Саратов) - 5-3. В зоне попадания в плей-офф по проценту побед также находятся "Химки", УНИКС, польский клуб "Зелена-Гура".

В регионах Спорт Баскетбол Спортивные организации Баскетбольные клубы БК "Химки" Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Пермский край ЦФО Московская область ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу
В ОАК оценили оборудование, пропавшее с "самолета Судного дня"
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Дагестане
В США выявили первый случай аллергической реакции на вакцину Moderna
Набиуллина объяснила смысл своих брошей
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола
"Много надежд возлагалось на Квята, но что-то разладилось"