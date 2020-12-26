Новости

Лавров раскритиковал запрет на посещение спортивных состязаний 21:49
Илья Ковальчук продолжит карьеру в "Авангарде" 21:16
Московский зоопарк объявил о новогодней акции 21:06
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 80 миллионов 21:01
Москвичей призвали заранее планировать поездки в центр города 20:55
Названы требующие вызова врача редкие симптомы коронавируса 20:38
Трусова призналась, что выступала на ЧР с травмой 20:31
Из-за непогоды самолет Уфа-Волгоград ушел на запасной аэродром 20:16
Этери Тутберидзе не смогла сдержать слез после победы Щербаковой 20:16
Белорусские пловцы показали высокие результаты на Кубке Сальникова 20:15
Глава правительства Крыма заболел коронавирусом 20:14
Трамп назвал Байдена "фейковым президентом" 20:06
Туктамышева упала с тройного акселя в произвольной программе на ЧР 19:47
Посетители работавшего ночью высотного ресторана в "Москва-Сити" подрались, покидая заведение в момент рейда 19:41
В центре Москвы накрыли подпольную ковид-вечеринку 19:22
Митрополит Иларион призвал делать прививку от коронавируса 18:45
Тарасова и Морозов: Нам очень нужна была эта золотая медаль 18:31
В Польше снимут ремейк "Универа" 18:26
В Россию из Сирии прилетели 19 детей 18:25
Боец ММА Исмаилов оштрафован на 10 тысяч рублей за провокацию драки 18:19
Британский штамм коронавируса обнаружен в Швеции 17:39
В Череповце женщина за восемь часов совершила 239 переводов мошенникам 17:25
Стрельбу в Берлине связали с организованной преступностью 17:15
МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу 17:00
Вышел новый тизер сериала Marvel "Ванда/Вижн" 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
26 декабря 2020 г.

Распоряжение губернатора Калининградской области от 25 декабря 2020 года № 479-р "О 31 декабря 2020 года"

Дата подписания 25 декабря 2020 г.
Опубликован 26 декабря 2020 г.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в целях рациональной организации рабочего (служебного) времени в декабре 2020 года:

1. Рекомендовать работодателям (представителям нанимателя), находящимся и (или) использующим труд работников на территории Калининградской области, установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы работников либо перенести рабочий день 31 декабря 2020 года на другой выходной день.

2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Калининградской области А.Б.Родин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией