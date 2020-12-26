Распоряжение губернатора Калининградской области от 25 декабря 2020 года № 479-р "О 31 декабря 2020 года"

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в целях рациональной организации рабочего (служебного) времени в декабре 2020 года:

1. Рекомендовать работодателям (представителям нанимателя), находящимся и (или) использующим труд работников на территории Калининградской области, установить 31 декабря 2020 года нерабочим днем с сохранением заработной платы работников либо перенести рабочий день 31 декабря 2020 года на другой выходной день.

2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Калининградской области А.Б.Родин







