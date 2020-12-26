Когда приезжающим на Кубу понадобятся отрицательные тесты на COVID-19

В министерстве здравоохранения Кубы сообщили, что с 10 января всем, прибывающим на Остров Свободы, придется предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста на кронавирус. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

"Учитывая международную эпидемиологическую ситуацию, вызванную пандемией COVID-19, а также принимая во внимание высокий процент диагностированных случаев коронавируса с источником заражения за рубежом после открытия международных аэропортов, было принято решение ввести требование о предоставлении всем прибывающим на Кубу справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее чем за 72 часа до вылета", - заявили в министерстве здравоохранения. Указывается, что тест можно пройти в "одной из сертифицированных лабораторий страны вылета".

Новое требование вступает в силу с 10 января 2021 года, отметили в ведомстве.

"По прилете сохраняются установленные санитарные протоколы, которые, в частности, включают прохождение нового ПЦР-теста на COVID-19", - уточнили в минздраве. Таким образом, туристы, помимо предоставления справки, также сдадут один новый тест. Обычным путешественникам придется сдать уже два теста: второй будет взят на дому на пятый день после прилета, а до получения результатов предписывается соблюдать карантин.

В последние дни Куба столкнулась с резким ростом новых случаев коронавируса. Местные власти связывают вспышку с открытием международного авиасообщения и прибытием на Остров Свободы большого количества зараженных путешественников. Всего же с начала прихода в марте пандемии на Кубу было выявлено 10 900 случаев COVID-19, из которых только за минувшие семь дней - 1 007.