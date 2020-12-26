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26.12.2020 09:48
Рубрика: В мире

Круглосуточные ограничения из-за третьего локдауна ввели в Австрии

Текст: Александр Саможнев
В Австрии с субботы в целях предотвращения распространения коронавируса действует третий локдаун, который продлится до 24 января. Для тех, кто может представить отрицательный ПЦР-тест, ограничения могут завершиться 18 января. Никаких исключений в канун Нового года делать не будут. Ограничения на выход действуют круглосуточно, контакты строго ограничены, сообщает телеканал ORF.
Австрия. Фото: AP Photo/Ronald Zak Австрия. Фото: AP Photo/Ronald Zak
Австрия. Фото: AP Photo/Ronald Zak

Квартиру разрешено покидать в течение дня только по уважительным причинам. Разрешены поездки на работу, обеспечение семьи основными предметами повседневной жизни и пользование медицинскими услугами. Можно также проводить время на открытом воздухе для "физического и психического отдыха" и индивидуальных видов спорта. Уход за лицами, нуждающимися в поддержке, подпадает под исключения.

Торговля не будет работать до 17 января за исключением продовольственных магазинов, аптек, почтовых отделений, банков, киосков с табачными изделиями, автозаправочных станций. Здесь также обязательны маски для клиентов и сотрудников. Существует ограничение на доступ для покупателей. Должно быть не менее десяти квадратных метров на одного человека. Забирать заказанные товары можно только из окошка, в помещение входить запрещается. Будут закрыты парикмахерские и салоны красоты. По-прежнему разрешено посещение автомастерских и велосипедных мастерских.

Гастрономия останется закрытой для клиентов. Торговля на вынос будет осуществляться в строго ограниченное время с 18:00 до 19:00. Продажа алкогольных напитков в разлив запрещена. Услуги по доставке останутся разрешенными без ограничений по времени. Не будут работать не только рестораны, но и бары и все ночные клубы.

Контакты во время третьего локдауна сильно ограничены. Допускаются только встречи членов одной семьи и с одним посторонним человеком. Бабушкам и дедушкам разрешено присматривать за несколькими несовершеннолетними детьми. Эту обязанность могут также выполнять лица, не являющиеся членами семьи, такие как няни, воспитатели, соседи.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Ограничения на въезд в Австрию, действующие с 19 декабря, остаются в силе. Все лица, въезжающие в страну до 18 января, должны пройти десятидневный карантин. Карантин может быть завершен раньше по результатам отрицательного теста на ПЦР, что возможно не ранее, чем на пятый день. Исключение предоставляется только гражданам Австралии, Исландии, Японии, Новой Зеландии, Норвегии, Южной Кореи, Уругвая, Ватикана, Финляндии Ирландии, где вирусная нагрузка не так велика.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

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