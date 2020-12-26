Распоряжение губернатора Курской области от 25 декабря 2020 года № 514-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг, от 20.03.2020 № 73-рг, от 24.03.2020 № 82-рг, от 25.03.2020 № 85-рг, от 27.03.2020 № 95-рг, от 29.03.2020 № 98-рг, от 30.03.2020 № 103-рг, от 03.04.2020 № 111-рг, от 05.04.2020 № 112-рг, от 06.04.2020 № 116-рг, от 07.04.2020 № 122-рг, от 15.04.2020 № 135-рг, от 17.04.2020 № 137-рг, от 20.04.2020 № 140-рг, от 21.04.2020 № 145-рг, от 22.04.2020 № 151-рг, от 29.04.2020 № 157-рг, от 30.04.2020 № 162-рг, от 30.04.2020 № 163-рг, от 06.05.2020 № 171-рг, от 08.05.2020 № 175-рг, от 12.05.2020 № 181-рг, от 13.05.2020 № 184-рг, от 18.05.2020 № 196-рг, от 29.05.2020 № 212-рг, от 29.05.2020 № 215-рг, от 05.06.2020 № 221-рг, от 08.06.2020 № 224-рг, от 11.06.2020 № 232-рг, от 19.06.2020 № 242-рг, от 26.06.2020 № 253-рг, от 03.07.2020 № 268-рг, от 10.07.2020 № 276-рг, от 17.07.2020 № 282-рг, от 21.07.2020 № 287-рг, от 24.07.2020 № 292-рг, от 28.07.2020 № 295-рг, от 31.07.2020 № 304-рг от 03.08.2020 № 306-рг, от 12.08.2020 № 318-рг, от 14.08.2020 № 322-рг, от 21.08.2020 № 329-рг, от 11.09.2020 № 361-рг, от 16.09.2020 № 368-рг, от 13.10.2020 № 403-рг, от 16.10.2020 № 408-рг, от 21.10.2020 № 416-рг, от 29.10.2020 № 431-рг, от 30.10.2020 № 434-рг, от 02.11.2020 № 436-рг, от 06.11.2020 № 441-рг, от 16.11.2020 № 446-рг, от 20.11.2020 № 455-рг, от 04.12.2020 № 479-рг, от 09.12.2020 № 488-рг, от 11.12.2020 № 493-рг, от 22.12.2020 № 508-па) следующие изменения:

1) пункт 31 дополнить абзацами следующего содержания:

"Ограничения, установленные абзацем вторым настоящего пункта не распространяются на предоставление населению услуг общественного питания организациями и индивидуальными предпринимателями в период: с 23-00 до 24-00 часов с 25 по 30 декабря 2020 года;

с 23-00 часов 31 декабря 2020 года до 02-00 часов 1 января 2021 года.";

2) абзац первый пункта 32 после слов "по 10 января 2021 года" дополнить словами ", с 11 января 2021 года по 24 января 2021 года, с 25 января 2021 года по 7 февраля 2021 года";

3) пункты 71 и 72 изложить в следующей редакции:

71. Комитету образования и науки Курской области (Н.А. Пархоменко), комитету здравоохранения Курской области (Е.А. Панферова), комитету по культуре Курской области (Ю.Н. Полетыкина), комитету строительства Курской области (Р.Ю. Денисов), руководителям образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций, находящихся в ведении отраслевых органов исполнительной власти Курской области, расположенных на территории Курской области, в период с 11.01.2021 по 30.01.2021 обеспечить реализацию образовательных программ следующим образом:

общеобразовательные организации с 1 по 11 классы - в форме очного обучения;

образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного профессионального образования, организации дополнительного образования - с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

72. Рекомендовать главам муниципальных районов (городских округов) Курской области, руководителям образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области в период с 11.01.2021 по 30.01.2021 обеспечить реализацию образовательных программ следующим образом:

общеобразовательные организации с 1 по 11 класса - в форме очного обучения;

образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного профессионального образования образования, организации дополнительного образования - с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.".

2. Подпункт 3 пункта 1 настоящего распоряжения вступает в силу с 11 января 2021 года.

И.о Губернатора Курской области С.Ю.Набоко







