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26.12.2020 03:20
Рубрика: В мире

Мэр Нэшвилла озвучил предварительную причину взрыва в городе

Предварительная информация указывает на то, что в Нэшвилле (штат Теннесси) взорвалась бомба. Об этом в пятницу журналистам сообщил мэр города Джон Купер, указав, что это был умышленный взрыв. По его словам, произошедшее было направлено на то, чтобы "вызвать страх и ужас" в рождественский день.

Фото: twitter @NTV_Houston
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Купер уточнил, что в результате взрыва пострадали три человека, они были госпитализированы и находятся в стабильном состоянии. Материальный ущерб причинен 40 коммерческим предприятиям. Градоначальник объявил о введении на несколько дней комендантского часа в районе, который граничит с местом взрыва, пишет ТАСС. Купер выразил надежду, что город в ближайшее время "вернется к нормальной жизни", а виновные будут найдены и предстанут перед судом.

Ранее власти США приостановили вылеты из международного аэропорта Нэшвилла. "В связи с неполадками в работе телекоммуникационных служб, вызванных инцидентом, Федеральное авиационное управление США временно приостановило вылеты", - говорится в заявлении. По сведениям агентства Associated Press, неполадки были вызваны тем, что взрыв повредил здание, в котором находится местный офис сотового оператора.

Напомним, в пятницу рано утром в центре Нэшвилла взорвался фургон. По сведениям полиции, незадолго до инцидента из фургона доносились предупреждения о взрыве и необходимости эвакуации находящихся поблизости людей.

Нэшвилл является административным центром и крупнейшим городом штата. Здесь проживают около 700 тысяч человек.

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