МХАТ им. Горького разработал план по устранению выявленных нарушений

Министерство культуры РФ провело комплексную проверку в Московском художественном академическом театре имени Горького и выявило серьезные нарушения в деятельности театра. Материалы проверки были направлены в Генпрокуратуру.

"Проверкой выявлены серьезные нарушения в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента Российской Федерации, при выполнении государственного задания, осуществлении государственных закупок, проведении ремонтных работ", - сообщается на сайте ведомства.

Проверка коснулась деятельности театра за 2018-2019 годы. Художественному руководителю театра Эдуарду Боякову было поручено устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах. Напомним, что Бояков был назначен худруком театра в декабре 2018 года.

В МХАТ им. Горького оперативно отреагировали на заключение Министерства культуры РФ. В пресс-службе театре сообщили ТАСС, что руководство театра уже разработало и предоставило в Минкультуры план действий по устранению либо отклонению нарушений. По словам представителя театра, как-либо по-другому квалифицировать ситуацию вокруг проверки, кроме как рабочая, преждевременно.

"Идет текущая работа по результатам проверки театра контрольно-ревизионным управлением Минкультуры. Она ведется совместно с ведомством и имеет определенную процедуру - после акта проверки театром формируется план действий по устранению либо отклонению замечаний. Он уже направлен в Минкультуры", - уточнили в театре.

Более подробные комментарии театр готов дать только после того, как будут пройдены все необходимые этапы и сформирован итоговый документ.