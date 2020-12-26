Постановление правительства Мурманской области от 26 декабря 2020 года № 944-ПП "О внесении изменений в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

На основании предложения Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 25.12.2020 № 119 Правительство Мурманской области постановляет:

внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 24.12.2020 № 932-ПП), следующие изменения:

1. Подпункт 2.1.6 изложить в редакции:

"2.1.6. Граждане Российской Федерации, прибывающие с 00.00 часов 25.12.2020 по 24.00 часов 15.01.2021 на территорию Мурманской области чартерными рейсами с территорий субъектов Российской Федерации в составе организованных туристических групп, обеспечивают наличие документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования биоматериала на коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения в гостиницы, хостелы, гостевые дома, мини-гостиницы базы отдыха и иные объекты туристической инфраструктуры.".

2. В подпункте 37 пункта 3.2:

2.1. В абзаце втором слова "справки (заключения) врача об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в течение предшествующих 14 календарных дней, выданной не позднее чем за 3 календарных дня до отъезда, и" исключить.

2.2. Абзац четвертый изложить в редакции:

"Контроль за наличием у граждан, въезжающих на территорию Мурманской области в составе организованных туристических групп, документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования биоматериала на коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, необходимого для заселения, осуществляется туроператорами.".

Губернатор Мурманской области А.Чибис







