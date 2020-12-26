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26.12.2020 13:56
Рубрика: Экономика

Набиуллина объяснила смысл своих брошей

Текст: Иван Черноусов
Фото: Пресс-служба Банка России / РИА Новости Фото: Пресс-служба Банка России / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Банка России / РИА Новости

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что броши, которые она надевала на пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике в 2020 году, связаны с тем, как регулятор понимает ситуацию в экономике. Об этом она рассказала в интервью на сайте RTVI.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Я всегда носила брошки. В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации", - заявила Набиуллина.

Первой брошью со смыслом стала неваляшка в марте - она отсылала к мерам ЦБ по поддержке финансового сектора во время пандемии и стала рекламой нового сайта регулятора, где раздел с антикризисными мерами был как раз проиллюстрирован неваляшкой. Набиуллина объяснила, что брошку с аистом в феврале на первое заседание в году надела случайно, хотя как раз в декабре ее спросили о том, какой птицей она себя считает.

Снегирь же символизирует стойкость и может переносить разные заморозки - именно поэтому Эльвира Набиуллина носила такие броши на последнем заседании совета директоров в этом году.

Фото: Пресс-служба Банка России / РИА Новости
Фото: Артем Кудрявцев / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Банка России / РИА Новости
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