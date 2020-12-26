Названа неожиданная причина ночных кошмаров

К ночным кошмарам может привести попытка "досыпать" днем, если не выспаться ночью. Таким мнением с агентством "Москва" поделился кандидат психологических наук, сомнолог Алексей Мелехин.

"Дневной сон обязательно следует исключить, - считает эксперт. - Если вздремнете днем, это собьет цикл бодрствования. Произойдет инверсия ритма, нервная система не поймет, зачем ей спать ночью".

Таким образом вероятность поверхностного сна ночью увеличится. Также на 80 процентов вырастет вероятность ночных кошмаров. Из-за этого подавлять дневную активность днем рекомендуется физической активностью.