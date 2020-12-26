Названы требующие вызова врача редкие симптомы коронавируса

Врачи Британского центра контроля и предупреждения заболеваний назвали пять редких симптомов коронавируса, которые требуют немедленного вызова врача. Об этом пишет Daily Express.

Существуют основные симптомы COVID-19, среди них высокая температура, продолжительный кашель и потеря вкуса и обоняния. Однако также следует обратить внимание на пять симптомов, которые проявляются реже: затрудненное дыхание, боль в груди, спутанное сознание, неспособность проснуться и сонливость, а также посинение губ и лица.

Медики предупреждают, что в списке указаны не все возможные симптомы. Поэтому при любых тревожных проявлениях следует обращаться ко врачу.