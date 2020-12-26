Подорожание аренды жилья может подстегнуть развитие коливингов

В ближайшее время цены на аренду жилья в Москве могут вырасти примерно на 10 процентов. Такие прогнозы дают аналитики компании ИНКОМ-Недвижимость. Несмотря на то, что рост цен ожидается невысоким, многим арендаторам он все же ударит по карману. Особенно это касается аренды жилья в бюджетном сегменте, где, как говорится, каждый рубль на счету.

На сегодняшний день в категории квартир масс-маркета месячная аренда однокомнатной квартиры в среднем составляет 35 тысяч рублей, за "двушку" придется отдать около 52 тысяч рублей, а трехкомнатная квартира обойдется почти в 60 тысяч рублей.

Основными арендаторами дешевых однокомнатных квартир, по мнению экспертов, являются молодые люди - студенты, бездетные пары. Они снимают квартиры на сравнительно короткий срок и склонны к частым переездам. Зачастую даже однокомнатные квартиры снимаются вскладчину.

"Для молодежи делить быт с друзьями - привычное дело, именно поэтому так часто студенты, да и просто молодые люди снимают квартиры вскладчину", - говорит генеральный директор агентства недвижимости "Невский Простор" Александр Гиновкер.

Помимо совместной аренды, совсем недавно в России появился новый формат жилья - коливинг. По сути - это вариант общежития, но с существенным отличием. Коливинг подразумевает развитую инфраструктуру, например, наличие коворкинга, прачечной, различных общественных зон, фитнес-зала.

Коливинг нацелен в первую очередь на молодежь, которой он готов предложить дружескую атмосферу, а также жизнь в центральных районах с развитой инфраструктурой и при этом по приемлемой цене. Как правило, коливинги предоставляют гибкие условия аренды, например, оплату частями. Кроме того, ставки аренды обычно зафиксированы на весьма длительный срок. Плюс в оплату уже включены расходы на коммунальные услуги.

"Коливинг - абсолютно новый формат арендного жилья современного стандарта, который сейчас активно развивается, - поясняет директор направления индустрии гостеприимства компании CBRE Татьяна Белова. - Концепция, возникшая в США, уже получила распространение в Европе и Азии. И не безосновательно. У коливинга есть ряд преимуществ. В частности, обширный номерной фонд, долгосрочная аренда (обычно устанавливается минимальный срок проживания), центральное расположение, обширная инфраструктура, которую могут использовать все проживающие, единый счет (формат "все включено"), включающий проживание, пользование инфраструктурой, дополнительные сервисы, а также гибкость договоров аренды".

В России коливинги - новинка. Поэтому неудивительно, что пока такой формат жилья проходит "обкатку". Владельцы коливингов приспосабливаются к российским реалиям и местному менталитету, а арендаторы присматриваются к западной диковинке.

В Москве есть два оператора коливингов - Colivium и Say Wow Coliving с вилкой цен от 35 тысяч рублей за спальное место до 155 тысяч за двухместный семейный номер.

"В этом смысле в России, как, впрочем, всегда, заимствованная идея приобретает причудливые вариации, потому что во всем мире одна из задач коливнга - дать более доступное, чем арендное, жилье, - говорит управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. - В России коливинг - пока штучный и специфический продукт. Заинтересовать он может настроенных на эксперименты искателей арендного жилья. Впрочем, если в Москве все-таки появятся доступные и продвинутые коливинги по европейскому образцу (с управляющими компаниями, обслуживанием, общими счетами и т.п.), то они будут пользоваться спросом. В пределах МКАД сейчас около 2,6 тысячи предложений комнат в квартирах и почти 300 вариантов спальных мест. За пределами МКАД собственники загородных домов предлагают снять примерно 200 помещений внутри коттеджей. Если этот рынок удастся институализировать и достичь ценового паритета с предложениями частных собственников, то у коливингов есть будущее".