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26.12.2020 05:34
Рубрика: Власть

Посольство РФ: США стали инициаторами "визовой войны" с Россией

США стали инициаторами "визовой войны" и навязали России практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

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Так дипломаты отреагировали на опубликованную в пятницу статью в газете The Washington Post. Авторы публикации, ссылаясь на источники в Госдепартаменте США, вводят в заблуждение своих читателей и возлагают вину за проблемы в консульско-визовых делах на российскую сторону.

В посольстве подчеркивают, что содержащаяся в статье информация не соответствует действительности. Никаких отказов со стороны России в оформлении виз не было. "У нас здесь нет каких-либо преимуществ. Действуем строго на основе принципа взаимности. Количество выдаваемых нами виз американским чиновникам соответствует количеству виз, полученных российскими сотрудниками в США", - говорится в заявлении дипмисии, опубликованном в Facebook.

Дипломаты напомнили, что Москва неоднократно призывала Вашингтон к полной нормализации взаимоотношений в консульско-визовой сфере. "Не надо перекладывать проблему с больной головы на здоровую. Мяч на американской стороне", - заключили российские дипломаты.

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