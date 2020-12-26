Линейку удобных цифровых и аппаратных решений для неслышащих людей предложил разработать президент Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислав Иванов. С такой инициативой он выступил на традиционной встрече организаций инвалидов с Владимиром Путиным. Экспертное обсуждение этого предложения состоялось на сессии "Развитие научно-технического потенциала России в сфере технологий для лиц с сенсорными нарушениями" в рамках V Национального форума "Надежда на технологии".

"Мы живем в мире цифровых технологий. И конечно, наша аудитория, глухие и слабослышащие люди, которых в России насчитывается около миллиона человек, тоже нуждается в современных решениях, устройствах, информационных ресурсах, которые позволяли бы им свободно и независимо чувствовать себя в окружающем мире", - отметил Станислав Иванов.

По его словам, несмотря на все усилия государства, общественных и коммерческих структур, таких, как например, "Исток-аудио", глухие все равно испытывают дефицит средств реабилитации, адекватных их потребностям: "В ситуации пандемии глухие оказались буквально в информационном вакууме. Мы не могли ни воспользоваться дистанционными службами, ни получить полноценное онлайн-образование. Именно технологии помогли бы решить эти проблемы. Это и "умный дом", который позволил бы нам себя чувствовать комфортно и безопасно, и вызовы экстренных служб".

Президент ВОГ подчеркнул, что проблема имеет системный характер и должна решаться комплексно - совместными усилиями государства, бизнеса и науки. Общество же должно стать квалифицированным заказчиком такой программы: "Мы, как заказчики и потребители, будем опробовать решения в социальных, образовательных учреждениях, в экстренных службах, в домашних условиях, чтобы в итоге получить продукт идеально адаптированный к потребностям глухих".

С таким подходом согласен президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев: "Технологии, в первую очередь цифровые, могут решить множество задач - обеспечить безопасность людей с нарушением слуха дома, отправляя уведомления не только на привычные мобильные телефоны или часы, но и на новые носимые и встраиваемые продукты. Те же проблемы с помощью технологий можно решать и в городской среде, на транспорте".

По словам Сергея Матвеева, довести разработку этих "редких" технологий до стадии конечного продукта непросто - рынок мал, и работают на нем преимущественно энтузиасты. Но если изначально скоординировать усилия основного заказчика - ВОГ, исследовательских и инжиниринговых центров, производителей; если в рамках общей программы исследования, производство, сбыт и экспорт таких устройств и программ будут поддержаны профильными ведомствами от Минпромторга до Министерства науки - у продукта есть все шансы стать конкурентоспособным на большом рынке. Одновременно будет решена важнейшая социальная задача создания условий для полноценной коммуникации и жизни людей с ограничениями в России.

Такое сотрудничество может быть реализовано в рамках комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла, предусмотренной Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной президентом в 2016 году.

Предложение Станислава Иванова поддержал и директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, член-корр РАН Николай Дайхес. Он обратил внимание, что комплексная научно-техническая программа полного инновационного цикла - широкое поле для работы академических институтов. По его словам, нейротехнологии, лингвистика, медицина имеют достаточно заделов для того чтобы решать задачи самого сложного класса - вплоть до развития новых поколений имплантируемых устройств.

Идея производства высокотехнологичных гаджетов для людей с нарушением слуха в рамках комплексной научно-технической программы изначально была высказана главой ВОГ Станиславом Ивановым на традиционной встрече лидеров организаций инвалидов с президентом РФ. Станислав Иванов отметил, что сегодняшние разработки часто не удовлетворяют реальному запросу глухих, не отвечают их потребностям и особенностям. Если же ВОГ станет квалифицированным заказчиком по такой комплексной программе, глухие смогут с самого начала ставить перед инженерами четкие задачи и тестировать продукт на всех этапах разработки и производства.

Инициативу Станислава Иванова уже поддержали министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, медики и ученые.