Столичным приютам для животных помогают три тысячи волонтеров

В Москве 13 приютам для животных помогают около трех тысяч волонтеров. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы. В приютах содержатся порядка 17 тысяч собак и кошек. За ними наблюдают ветеринары, специалисты по уходу и социализации. Они несколько раз в день кормят животных, меняют воду, следят за их здоровьем и поддерживают чистоту в вольерах.

Большую работу проводят волонтеры, они регулярно навещают животных, помогая им социализироваться, чтобы подготовить к передаче в добрые руки, приучают собак к поводку, играют с кошками, угощают животных лакомствами и ищут для них новый дом. Волонтеры следят за тем, в какую семью отдают своих подопечных.

Потенциальные хозяева обязательно должны пройти собеседование, поближе познакомиться с собакой или кошкой, которых они планируют приютить, и заключить договор опеки. В первое время волонтеры интересуются, как обстоят дела у животных, которые обрели новый дом. Это нужно для того, чтобы не допустить безответственного к ним отношения. Новоиспеченные хозяева присылают фотографии питомцев, рассказывают, как проходит их адаптация, и советуются с волонтерами по сложным вопросам.