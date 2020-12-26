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26.12.2020 15:28
Рубрика: Общество

"Московская электронная школа" получила признание на международном уровне

Текст: Ирина Огилько
Москва стала победителем XIII Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС "Город, где хочется жить". Проект "Московская электронная школа" отмечен дипломом. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе департамента науки и образования Москвы.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

МЭШ - это уникальная цифровая образовательная система, не имеющая аналогов в мире. Появившись в 2016 году, она стала неотъемлемой частью столичной системы образования. Кроме того, это помощник учителя и школы в организации работы и надежный источник информации для семьи про жизнь ребенка в школе.

"Если сначала МЭШ была инструментом учителя, то сейчас она все больше становится полезной и ученикам, и их родителям, по праву являясь семейным помощником, - сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента образования и науки Александр Молотков. - Безусловно, МЭШ и дальше будет развиваться и совершенствоваться. Это мощный инструмент для формирования цифровой культуры у детей и взрослых".

В Библиотеке МЭШ можно найти более 1 млн электронных образовательных материалов. Это свыше 50 тысяч электронных сценариев уроков по всем обязательным предметам с 1 по 11 классы, более 1600 учебников и учебных пособий, 130 тысяч интерактивных образовательных приложений, созданных лучшими учителями города и ИТ-компаниями, а также огромное количество заданий, которые позволяют школьникам готовиться к контрольным, экзаменам и олимпиадам. Доступ к Библиотеке МЭШ с прошлого года открыт для пользователей всего мира.

Весь уникальный контент "Московской электронной школы" проходит серьезную экспертизу, за достоверность материалов отвечают учителя-эксперты.

Педагоги со всей России могут получить гранты от правительства Москвы за самые интересные сценарии уроков. Уже более 1,5 тысяч учителей стали обладателями грантов мэра Москвы в размере от 50 тысяч до 300 тысяч рублей за вклад в развитие МЭШ.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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В этом году в "Московской электронной школе" появились удобные нововведения. Теперь школьники смогут посещать занятия в формате видеоконференций, изучить новую тему или повторить пройденный материал с помощью 8 тысяч видеоуроков, которые по всем предметам записали педагоги столичных школ и специалисты Городского методического центра. Кроме того, Библиотека МЭШ пополнилась двумя виртуальными лабораториями "Оптика" и "Механика".

Диплом смотра-конкурса "Город, в котором хочется жить" - это не первое признание уникальности МЭШ на международном уровне. В 2018 и 2019 годах на образовательном саммите HundrED в Хельсинки МЭШ была включена в список 100 главных образовательных проектов мира. В 2019 году она стала победителем Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.

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