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26.12.2020 21:06
Рубрика: Общество

Московский зоопарк объявил о новогодней акции

Текст: Ирина Огилько

"В зоопарке ждут подарки" - новогоднюю акцию объявил столичный зоопарк. Продлится она до 30 декабря. Кто до этого времени принесет игрушку для животного, сможет пройти на территорию бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

Фото: Департамента ЖКХ Москвы.
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Как отметили в пресс-службе, первая такая акция прошла в прошлом году и вызвала большой интерес у посетителей и обитателей зоосада. В этом году пункт приема подарков будет работать на главном входе ежедневно с 11:00 до 16:00. Как подчеркнули в пресс-службе, каждый подарок можно сопроводить открыткой с поздравлениями. Всех участников акции вместе с принесенными подарками сфотографируют.

Среди разрешенных подарков: мяч для лакомств, мячи разных размеров и цветов, выполненные из экологического материала, гантель, кольцо (диаметр от 13 см), конг (пирамидка для лакомств), полый мячик, качели, лесенки, мостики (аксессуары для вольера птиц и грызунов), кубы для лакомства, кольца и канаты (для птиц). После того, как все предметы будут тщательно проверены зоологами, их передадут животным.

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