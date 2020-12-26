Москвичей призвали заранее планировать поездки в центр города

В ближайшие дни москвичам рекомендовали планировать заранее поездки на личном транспорте в центр города и по возможности избегать часы пик. Об этом сообщил столичный департамента транспорта в Telegram.

"На этой неделе москвичи парковались в центре города на 9% чаще, чем на прошлой. Загруженность выросла, поэтому в ближайшие дни планируйте поездки в центр заранее и по возможности избегайте часы пик", - сообщает дептранс .

В департаменте пояснили, что в связи с высокой загруженности есть вероятность, что придется очень долго искать свободные парковочные места.