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26.12.2020 01:30
Рубрика: Общество

На Новый год в Москве может потеплеть до плюс 4 градусов и пойти дождь

Текст: Ольга Игнатова
По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, в последний день уходящего 2020 года в Москве может начаться оттепель. Днем при южном ветре ожидается до плюс 4 градусов. Возможны осадки в виде снега с дождем.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В субботу, 26 декабря, будет относительно тепло - около нуля градусов. Местами возможен небольшой снег. В ночь на воскресенье придет похолодание. По области температура воздуха будет опускаться до минус 10 градусов. Днем по области небольшой снег. Температура в Москве минус 5-7, по области - минус 5-10 градусов.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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В понедельник, 28 декабря, переменная облачность, без осадков. Tемпература ночью в Москве минус 10-12 градусов, по области возможно и до минус 15-ти. Днем такая же температура, как и в воскресенье. Во вторник облачно и небольшой снег. Tемпература ночью минус 8-13, днем минус 2-7 градусов. А вот 30 декабря ожидается облачная погода, снег, начнется повышение температуры - днем до плюс одного градуса.

Кстати с 26 декабря начинает прибавляться световой день. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, к Новому году продолжительность светлого времени суток увеличится на 5-6 минут.

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