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26.12.2020 10:24
Рубрика: Власть

Наталья Сергунина: Москву признали одним из лидеров в СНГ и ЕАЭС по качеству электронных сервисов

Текст: Анна Полтавцева
Москва вошла в число победителей XIII Международного смотра-конкурса городских практик "Город, где хочется жить". Российская столица признана одним из лидеров в СНГ и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по качеству электронных сервисов, а ее проекты названы лучшими инициативами по модернизации городской среды.
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала:

"По динамике развития и по внедрению самых современных технологичных решений Москва - ориентир для многих мегаполисов. Мы понимаем, что качество городской среды и цифровой инфраструктуры должно быть конкурентным на мировом уровне. Для этого нужен комплексный подход, только тогда город будет развиваться сбалансированно, становясь с каждым годом комфортнее для жизни и привлекательнее для самореализации".

Дипломами конкурса отмечены такие проекты столицы как mos.ru, "Активный гражданин", "Наш город", городской инвестиционный портал, "Московская электронная школа" ("МЭШ") и мобильное приложение "Моя Москва".

Проекты участников оценивались по качеству и результативности решений, социальному и экономическому эффекту, а также возможности их применения в других регионах. Работы-победители будут включены в "Библиотеку городских практик" конкурса и рекомендованы к реализации в городах СНГ и ЕАЭС.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru предоставляет жителям города более 370 услуг и сервисов онлайн. Благодаря ему можно передавать показания счетчиков, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, мобильную связь и домашний интернет, записываться на прием к врачам и поддерживать городские благотворительные организации.

В мобильном приложении "Моя Москва" также доступен большой набор электронных услуг и сервисов. Здесь можно задать вопрос операторам городского контакт-центра, узнать главные новости столицы и многое другое. С начала 2020 года приложением воспользовались около двух миллионов человек.

Москвичи смогут оплатить более 20 категорий счетов через "Госуслуги Москвы"

В "Активном гражданине" москвичи выражают свое мнение по вопросам развития столицы. За шесть лет существования проекта его участниками стали более 4,8 миллиона горожан. Всего реализовано более 3400 идей жителей. Все изменения, произошедшие в городе благодаря голосованиям, можно увидеть на онлайн-карте.

С помощью портала "Наш город" москвичи контролируют качество обслуживания жилых домов, следят за чистотой и порядком во дворах и парках, сообщают о дорожных ямах, поваленных деревьях, сломанных скамейках и объектах городской инфраструктуры, которые требуют ремонта. За девять лет работы портала решено более четырех миллионов городских вопросов

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