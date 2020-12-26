Петр Бирюков рассказал о ликвидации последствий сильного снегопада

В Москве коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Общий прирост снега за пятницу и ночь субботы составил до 12 см, - отметил Петр Бирюков. - В настоящее время коммунальные службы продолжают работы по ликвидации последствий снегопада, в них задействовано необходимое количество спецтехники, дорожных рабочих, дворников, кровельные бригады".

Заммэра сообщил, что в городе ведется уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий, рабочие с утра приступили к очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.

Он напомнил, что коммунальная техника после начала снегопада приступила к прометанию дорог и проведению противогололедной обработки. На дежурстве находились 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов, были подготовлены дизель-генераторы, проведена проверка оборудования.