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26.12.2020 15:40
Рубрика: Экономика

Петр Бирюков рассказал о ликвидации последствий сильного снегопада

Текст: Ирина Огилько

В Москве коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Петр Бирюков: Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме

"Общий прирост снега за пятницу и ночь субботы составил до 12 см, - отметил Петр Бирюков. - В настоящее время коммунальные службы продолжают работы по ликвидации последствий снегопада, в них задействовано необходимое количество спецтехники, дорожных рабочих, дворников, кровельные бригады".

Заммэра сообщил, что в городе ведется уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий, рабочие с утра приступили к очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.

Он напомнил, что коммунальная техника после начала снегопада приступила к прометанию дорог и проведению противогололедной обработки. На дежурстве находились 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов, были подготовлены дизель-генераторы, проведена проверка оборудования.

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