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26.12.2020 19:22
Рубрика: Происшествия

В центре Москвы накрыли подпольную ковид-вечеринку

Текст: Сергей Бабкин

В баре Mendeleev в центре Москвы обнаружены тайные комнаты, где проводились закрытые вечеринки в нарушение санитарных норм.

Фото: iStock
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Как рассказал главный инспектор ОАТИ Ян Поповский, заведение находится на Петровке. Правоохранительные органы получили данные, что здесь нарушаются антиковидные меры.

Во время ночного рейда основные помещения оказались закрытыми. Охрана сначала не хотела открывать другие залы, но когда инспекторы пригрозили вскрыть двери, все же пустили проверяющих.

В "тайных комнатах" гости распивали алкоголь, дистанции никто не соблюдал. В этой зоне было настолько тесно, что некоторые посетители сидели друг у друга на коленях. По этим фактам составлены административные протоколы.

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