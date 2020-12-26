В центре Москвы накрыли подпольную ковид-вечеринку

В баре Mendeleev в центре Москвы обнаружены тайные комнаты, где проводились закрытые вечеринки в нарушение санитарных норм.

Как рассказал главный инспектор ОАТИ Ян Поповский, заведение находится на Петровке. Правоохранительные органы получили данные, что здесь нарушаются антиковидные меры.

Во время ночного рейда основные помещения оказались закрытыми. Охрана сначала не хотела открывать другие залы, но когда инспекторы пригрозили вскрыть двери, все же пустили проверяющих.

В "тайных комнатах" гости распивали алкоголь, дистанции никто не соблюдал. В этой зоне было настолько тесно, что некоторые посетители сидели друг у друга на коленях. По этим фактам составлены административные протоколы.