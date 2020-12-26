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26.12.2020 13:29
Рубрика: Культура

В Доме музыки спели "Любимые песни о главном"

Текст: Андрей Васянин
В последние дни уходящего года российские музыканты словно пытаются наверстать упущенное за невеселый 2020-й, прошедший между полным "бесконцертьем" и выступлениями перед залами, заполненными на четверть. Концертируют Павел Кашин, The Hatters, Ольга Арефьева, "Сплин" и еще многие поп- и рок-музыканты. В этом ряду - и прозвучавшие в Доме музыки "Любимые песни о главном", шоу, собравшее в Светлановском зале яркую музыку прошлых лет, которую исполнили - и актерски отыграли! - звезды нашего времени.
Фото: Пресс-служба ММДМ Фото: Пресс-служба ММДМ
Фото: Пресс-служба ММДМ

- А поиграю-ка я для души! - с этими словами Сергей Жилин уселся на привычное место за роялем. - Раз, два… - на счет "три" вступили тромбоны, и в темпе быстрого бибопа оркестр "Фонограф-Симфо-Джаз" заиграл тему "В лесу родилась елочка", перешедшую тут же в вариации "Песни о зайцах" из "Бриллиантовой руки".

Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости
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- Настроение - супер, наконец-то есть возможность выйти на одну из моих любимых сцен, - говорил в фойе Дома музыки перед концертом победитель шоу "Голос" певец Сергей Волчков.

Где-то через час он вышел на эту сцену в котелке, маске и с арией Мистера Икса из "Принцессы цирка". В шоу Волчков сыграл благородного господина в смокинге - и это была роль, привычная для него, на нашей эстраде ее никто лучше Сергея, наверное, и не исполнит.

Актер Евгений Дятлов удивил в свое время многих, запев баритоном в программе "Точь-в-точь", начав выходить на сцену Концертного зала им. Чайковского, гастролируя по стране с современными и старинными романсами. На сцену ММДМ Заслуженный артист России, видеть которого мы привыкли в ролях белогвардейских и советских офицеров и генералов, вышел пижонской походкой Гены Козодоева из "Бриллиантовой руки". И с его же репертуаром - соответствующе спетом и оттанцованном. Надев черный френч с позументами, Дмитрий Певцов - наш Гамлет, наш граф Резанов и князь Воротынский - спел песню министра-проходимца из "Обыкновенного чуда".

И уж совсем удивил Валерий Меладзе: никто не ожидал услышать "Как ты красива сегодня" от увальня Деда Мороза (бороду, усы и колпак певец снял только на "бисах").

Но главную партию в представлении сыграли Сергей Жилин и его оркестр, скрипачки которого с точностью до десятой доли знают, когда начинать проигрыш перед вторым куплетом "Девушек из высшего общества", а барабанщик и медные и без дирижерских жестов проведут Евгения Дятлова по пескам "Острова невезения".

Каждому из участников концерта "Фонограф-Симфо-Джаз" до этого не раз аккомпанировал в многочисленных шоу, живых и телевизионных, в музыкальном оформлении которых "жилинцам", виртуозным и сыгранным, сегодня нет равных.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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А их руководитель, если его не сковывают рамки телестудии, оказывается, может в запале проигрыша вдруг вскочить с сиденья пианиста и пробить кулаком воздух, словно проталкивая музыку вперед. И когда того требует поворот в им же самим придуманном сценарии музыкального шоу - скинуть за кулисами белую "тройку" и выскочить на сцену в рэперской худи и кепке козырьком назад, управляя оркестром, способным играть и в ритмах Гарлема.

- Мы сегодня должны выступить так, чтоб людям перед Новым годом не казалось, что все плохо, - говорил Сергей Волчков. - Чтоб забрезжила надежда, что все еще впереди.

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