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26.12.2020 10:34
Рубрика: Общество

Высота снежного покрова в столице приблизилась к норме

Текст: Ирина Огилько

Прошедший снегопад приблизил к норме высоту снежного покрова в столичном регионе. Самое большое количество снега на территории мегаполиса метеорологи зафиксировали в Зеленограде.

Как рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, высота снега на опорной станции ВДНХ составляет 14 см, в Тушине - 16 см, на Балчуге - 12 см, в Измайлово - 15 см, в МГУ - 17 см. Самый высокий снег лежит в Зеленограде - 21 см.

- По Московской области разброс в высоте снежного покрова еще более значимый, - сказала метеоролог. - На юге и юго-востоке, например в Кашире и Коломне, высота снежного покрова составляет всего 8 см. В Дмитрове и Черустях - 9 см, в Клину - 12 см. В северных районах, например в Можайске и Волоколамске, 16 см, а в Истре - 17 см. В субботу, 26 декабря, снег пройдет местами, но выпадет не более 1 см осадков.

По данным Поздняковой, до конца года может выпасть еще 3-5 см снега. Снегопад возможен в понедельник и вторник. Как ожидают специалисты, из-за незначительной минусовой температуры снег станет уплотняться, поэтому высота снежного покрова в городе до Нового года существенно не изменится.

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