У берегов Камчатки поднимутся волны высотой с трехэтажный дом

В Тихом океане и акватории Берингова моря объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю. Синоптики ожидают, что 27 декабря в первой половине ночи в Тихом океане и двух районах Берингова моря поднимутся волны высотой 8-10 метров. Волны улягутся только утром 29 декабря.

Спасатели подчеркивают, что явление не опасно для расположенных на берегу полуострова населенных пунктов, от чрезвычайных ситуаций МЧС предостерегает прежде всего суда, находящиеся в море - возрастает вероятность опасность аварий, повреждений кораблей, что может привести к гибели экипажей.

"Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности", - говорится в сообщении.