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26.12.2020 10:18
Рубрика: Культура

В Чите открылся первый фестиваль унтов

Текст: Анна Бондаренко
Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края

В субботу в Чите открылся первый фестиваль унтов. На нем собрались мастера традиционной обуви из Забайкалья и республики Бурятии, сообщила пресс-служба правительства региона.

Гостей фестиваля ждет выставка-ярмарка всевозможных унтов и изделий народных художественных промыслов, дефиле в унтах, народные игры и забавы. Изготовители унтов будут участвовать в конкурсе, во время которого выберут лучшую обувь. В номинации на лучший дизайн будут оцениваться удобство колодки, оригинальность модели, использованная фурнитура. Также мастера будут состязаться в номинациях на лучшую семейную мастерскую. По итогам конкурса жюри определит самые красивые, теплые и удобные унты.

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В качестве специальных гостей в мероприятии принимают участие выдающийся ювелир и оружейник, уроженец Забайкальского края Жигжит Баясхаланов. Мастер выразил инициативу установить в конкурсе для производителей унтов номинацию "За сохранение традиций", победитель которой получит от знаменитого оружейника ценный приз.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов, который поприветствовал участников и гостей на открытии фестиваля, сам приобрел унты.

Как отмечает пресс-служба, цель фестиваля, организованного министерством культуры Забайкалья, сохранение и развитие традиционных и современных народных художественных промыслов и ремесел. Среди его задач - развитие рынка продукции, профессиональных связей, презентация предпринимателей.

Мероприятие проходит с соблюдением противоэпидемических мер.

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