Баскетболисты ЦСКА победили казанцев на выезде

В центральном матче предновогодней игровой недели регулярного чемпионата Единой лиги ЦСКА на выезде в Казани победил местный УНИКС со счетом 83:76. Это первый успех армейцев в столице Татарстана начиная с 2017 года.

Почти всю игру шла равная борьба, лидер сменялся 13 раз! И только в заключительной четверти "красно-синие" склонили чашу весов на свою сторону. В самом начале последней десятиминутки ЦСКА, лидировавший с минимальной разницей, выдал рывок 7:0. Точными бросками отличились Александр Хоменко, попавший "трешку" Дэниэл Хэккетт, плюс оба штрафных реализовал Никола Милутинов.

Поймавший кураж Айзея Кэнэн из УНИКСа метким "выстрелом" с дуги сократил отставание хозяев до 62:65, однако москвичи продолжали держать дистанцию. Греческому наставнику казанцев Димитрису Прифтису пришлось брать тайм-аут за три с небольшим минуты до сирены при счете 69:79. Но и это не помогло татарстанской команде спасти матч.

Лучшими бомбардирами у победителей стали Майк Джеймс (22 очка), Торнике Шенгелия (18) и Дэрран Хиллиард (16). У Шенгелии к тому же зафиксирован статистический "дабл-дабл", ведь он к своим показателям по результативности добавил еще и полновесную дюжину подборов. В рядах УНИКСа солировал шесть сезонов выступавший в НБА Айзея Кэнэн, установивший снайперский рекорд сезона в Единой лиге ВТБ - 36 очков, причем половину из них американец набрал со штрафных (при одном лишь промахе с линии - 18/19). На счету Нэйта Уолтерса 17 очков.

Тему рекордов продолжил и итоговой подсчет посещаемости встречи - 3123 зрителя. Для обычного времен цифра совершено не впечатляющая, а вот в период пандемии и повсеместных жестких ограничений она выглядит солидной! Все требования местных властей и Роспотребнадзора соблюдены, рекорд сезона по числу болельщиков на отдельно взятом матче Единой лиги вполне себе легитимен. Предыдущий тоже был установлен в Казани на игре УНИКСа с БК "Химки" (Московская область) 22 ноября - 3021 зритель.

Единая лига позиционировала матч УНИКС - ЦСКА как тренерскую дуэль двух авторитетных греческих специалистов: Димитрис Прифтис против своего тезки и соотечественника Итудиса. Вот что они сказали на пресс-конференции после игры.

- Была открытая борьба на протяжении всего матча, особенно в первой половине, - считает рулевой ЦСКА Итудис. - Мы в большом перерыве говорили о том, как нам нужно изменить подход к этой встрече, что нужно больше стараться сделать во второй половине. Но нужно признать, что у разных команд разная нагрузка, у нас сейчас очень много игр. К тому же нам не хватает многих баскетболистов, не хватает свежести. Нет Уилла Клайберна, нет Джоэля Боломбоя, не было Яниса Стрелниекса. Хэккетт играл после длительного перерыва. Очень доволен тем, как проявили себя резервисты, особенно Хоменко. Он своим настроем заводил свою команду.

- Всем очевидны уровень и квалификация соперника. Нашей главной проблемой стали подборы в защите, - констатировал наставник казанцев Прифтис. - Армейцы действительно давили под кольцом. Почти 20 подборов в нападении - это много. Нам нужно лучше контролировать данный компонент игры, мы отдали слишком много очков второго шанса. И в нападении нужен еще один человек, способный быть угрозой, потому что пока есть только Кэнэн и Уолтерс. Иначе мы не сможем обыгрывать уровня ЦСКА.