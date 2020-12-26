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26.12.2020 19:27
Рубрика: Власть

Бюджет Мордовии в ближайшие три года будет профицитным

Текст: Алина Романова (Саранск)
Бюджет Мордовии на предстоящий год будет профицитным. Доходы республиканской казны составят 42,7 миллиарда рублей - это на 791 миллион рублей превысит размер расходов, которые запланированы в размере 41,9 миллиарда. Главный финансовый документ региона был принят накануне Госсобранием РМ. С профицитом сверстаны и бюджеты на предстоящую трехлетку.
Врио главы РМ Артем Здунов: "У республики огромный потенциал". Фото: Пресс-служба главы РМ Врио главы РМ Артем Здунов: "У республики огромный потенциал". Фото: Пресс-служба главы РМ
Врио главы РМ Артем Здунов: "У республики огромный потенциал". Фото: Пресс-служба главы РМ

Так, согласно данным из доклада вице-премьера правительства РМ, министра финансов Сергея Тюркина, доходы мордовской казны на 2022 год заложены в размере 39,9 миллиарда рублей, расходы - 39,1 миллиарда рублей, а на 2023-й - 40,6 и 39,8 миллиарда рублей соответственно.

- В рамках проводимой работы по сокращению госдолга республиканский бюджет сформирован с профицитом 791 миллион рублей ежегодно, - пояснил глава регионального минфина.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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При этом бюджет-2021 сохранит социальную направленность: порядка 60 процентов всех расходов составят затраты на социальные нужды. Кроме того, на реализацию нацпроектов планируется направить 12,159 миллиарда рублей - в том числе, 5,893 миллиарда из федерального бюджета.

Вице-премьер подчеркнул, что бюджет на предстоящие три года непростой: сказывается ситуация, связанная с распространением COVID-19. Доходы региональной казны еще не полностью восстановились. Однако собственные доходы на 2021 год прогнозируются на 9,6 процента выше, чем в 2020-м - сумма налоговых и неналоговых поступлений должна составить 27,321 миллиарда рублей. По словам Сергея Тюркина, такой темп роста является достаточно напряженным, но реальным - при условии эффективного администрирования.

Фото: Николай Гагарин
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Оценивая принятый документ, врио главы РМ Артем Здунов объяснил такой вариант бюджета-2021 наложенными финансовыми ограничениями и подчеркнул, что он не соответствует потенциалу региона. Вместе с тем лидер республики добавил, что Мордовия достаточно успешно справляется с тем, чтобы уйти от этой зависимости. Даже за последний месяц удалось дополнительно привлечь 2,6 миллиарда рублей, исключив в текущем году внешние заимствования. Кроме того, руководство республики продвинулось в решении вопроса о снятии запрета на капитальные вложения в регион - в ближайшее время это ограничение будет снято. В Минфине России прорабатывается вопрос о выделении дотации - в том числе на обеспечение жильем детей-сирот.

В числе ключевых направлений оздоровления экономики врио главы РМ назвал развитие внутренних инвестиций. Создание благоприятного инвестклимата позволит привлечь в регион крупный внешний капитал.

- У республики огромный потенциал. Мы сможем с этим поработать, сможем нарастить темпы роста в промышленности, сельском хозяйстве. Необходимо создать все условия, чтобы новые площадки и производства развивались, - резюмировал Артем Здунов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

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