Глава саратовского Гидрометцентра погиб в ДТП

Глава Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Саратовской области Михаил Болтухин погиб в ДТП днем 26 декабря, сообщило правительство Саратовской области.

По данным пресс-службы городского отдела ГИБДД, как сообщают РИА Новости, авария случилась у поворота на село Александровка Заводского района Саратова. Столкнулись "Камаз" и Suzuki, за рулем которого был Болтухин. Пассажира легкового автомобиля медики отвезли в больницу.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Михаила Болтухина.

- Искренне соболезную родным и близким Михаила Федоровича. Его безвременная кончина - большое горе для них, для коллег, для всех, кто знал Михаила Федоровича Болтухина. Он был настоящим профессионалом, много лет отдал своей любимой работе, пользовался всеобщим уважением и авторитетом. Исключительно ответственный, целеустремленный, глубоко порядочный, добрый человек. Светлая память о нём сохранится в сердцах земляков, - отметил глава региона.