К Новому году саранские айтишники запустили благотворительные проекты

Непростым выдался уходящий 2020 год: он прошел под знаком пандемии коронавируса. Но пережитые испытания напомнили о том, что, сплотившись вместе, можно преодолеть любые невзгоды. Мордовские IT-компании в этот период смогли не только успешно развиваться, но и помогать ближним, запустив ряд благотворительных проектов.

Так, коллектив саранской компании "Инфомаксимум" уже не первый год высаживает деревья вдоль набережной реки Тавлы и поддерживает городской приют для безнадзорных животных. А в преддверии Нового года айтишники решили стать добрыми волшебниками для детей, приняв участие в благотворительном проекте студсовета Мордовского госуниверситета "Дедом Морозом может стать каждый". Кроме того, компания закупила подарки для воспитанников Ширингушской школы-интерната, оказывала постоянное содействие некоммерческой организации "Мама и ребенок", взяла на себя ряд обязательств перед фондом "Подарок Ангелу".

Следует отметить, что в сложном уходящем году компании "Инфомаксимум" удалось не только сохранить штат, но и принять 25 новых сотрудников.

- Мы перевели в онлайн рабочие процессы и неформальное общение, - отметил гендиректор компании Александр Бочкин. - А также совместно с командой решили, что будем по максимуму поддерживать тех, кто в это непростое время оказался в трудных жизненных условиях. Новым опытом для нас стал совместный проект с АНО "Сегодня". К нам обратились с просьбой помочь с финансированием новой детской площадки, которую неравнодушные люди возведут при доме ребенка одной из исправительных колоний Мордовии.

По словам Вадима Самылина - учредителя организации "Сегодня", в этом доме ребенка проживают дети с рождения и до трех лет.

- Мы хотели порадовать малышей. Для их полноценного развития необходимо создать максимально лояльную среду, - пояснил собеседник. - Обратились к бизнесу с просьбой помочь в сборе средств, чтобы установить детскую площадку. И хочу сказать "спасибо" всем, кто откликнулся. Помогать - важно. Особенно сейчас.

Впереди у команды - волнующая встреча с мальчиком Егором: его заветная мечта о ноутбуке будет исполнена в рамках Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний".

- В 2021 году мы выступим с инициативой объединить усилия бизнес-сообщества Мордовии, чтобы помогать тем, кто особенно нуждается в поддержке, - заверил Александр Бочкин.