Под железной дорогой в Нижегородской области нашли карстовый провал

Сегодня ночью машинист грузового поезда на перегоне Арзамас - Пешелань Горьковской железной дороги обнаружил карстовый провал под железнодорожным полотном. Ему пришлось применить экстренное торможение, поезд сошел с рельс одной колесной парой.

Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура, которая начала проверку. Размер провала составляет около 0,5 метра шириной и 20 метров длиной.

Локомотив был поднят на рельсы около 2 часов 15 минут. Восстановительные работы на путях закончены в 8 утра. В результате инцидента пришлось на 4 часа задержать движение пассажирского поезда, следующего из Москвы в Первомайск. Пассажиров доставили на станцию назначения автотранспортом.