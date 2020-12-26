В мордовском моногороде Рузаевка запустили цех глубокой переработки яиц

В мордовском моногороде Рузаевка запустили цех по глубокой переработке яиц. Это позволит увеличить производственные мощности компании "Рузово" на 30 процентов, создав дополнительно 15 рабочих мест. Проект модернизации предприятия реализован с помощью займа в 110 миллионов рублей, выделенного из Фонда развития моногородов.

Как сообщила пресс-служба Фонда, общая стоимость инвестпроекта составила 145 миллионов рублей. Выйти на плановые уровни загрузки планируется в первом полугодии 2021-го. В итоге компания сможет ежегодно выпускать около 2,4 тысяч тонн замороженного яичного меланжа и порядка 1000 тонн яичной скорлупы, которую можно использовать в качестве кормов для животных и натуральных удобрений для почвы.

- Сегодня мы освоили новую технологию по производству замороженных яичных продуктов и не планируем останавливаться на достигнутом, - отметил генеральный директор компании "Рузово" Алексей Лапшин, выразив благодарность сотрудникам Фонда за активное участие, помощь и содействие на всех этапах реализации проекта.

В планах компании - нарастить долю экспорта жидких яичных продуктов и поставить не менее 120 тонн меланжа яичного жидкого в Украину, Эстонию и Киргизию. На сегодня предприятие поставляет свою продукцию в 36 стран мира, включая Японию и страны Евросоюза.

Справка "РГ"

"Рузово" - одно из самых современных предприятий в России по переработке яиц. Объем производства в перерасчете на сырье составляет два миллиона яиц в сутки. Фабрика выпускает как жидкие, так и сухие яичные продукты, которые используются в пищевой промышленности.