Под Новосибирском произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом

В Черепановском районе Новосибирской области около 8.00 утра на 108 км автодороги Р-256 пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с автоцистерной DAF. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, водитель автобуса 1965 года рождения скончался на месте.

В больницу с различными травмами доставлены шесть пассажиров рейсового ПАЗа, а также 32-летний водитель грузового автомобиля. На место выехало руководство регионального Управления ГИБДД и территориального отдела полиции, прибыли работники следственно-оперативной группы полиции, медики, сотрудники МЧС. Полицейские помогали спасателям освобождать людей из искореженного автобуса.

Точное число людей, находившихся в салоне автобуса, установить пока не удается: он ехал по короткому маршруту из поселка Ярки в село Майское. В момент аварии было минус 43 градуса мороза, и часть тех, кто не пострадал и сумел самостоятельно выбраться из автобуса, уехали с места ДТП на попутках.

Сотрудники ГИБДД с целью недопущения остановки транспортного потока организовали на месте ДТП реверсивное движение. По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины аварии.