Под Новосибирском произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом

Новости

Цена биткоина обновила исторический максимум 08:23
Доктор Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку 08:12
Гинцбург рассказал о влиянии белка на выработку антител к COVID-19 07:27
В ЦАР три миротворца ООН погибли в результате нападения 06:27
Врач перечислил способы восстановления легких после коронавируса 06:25
Эксперт посоветовал россиянам выбирать правильный момент для продаж валют 06:05
Посольство РФ: США стали инициаторами "визовой войны" с Россией 05:34
В Сирии саперы РФ обезвредили более 150 тысяч взрывоопасных предметов 04:50
ВВС Израиля нанесли удар по палестинским военным объектам 04:10
Первый заразившийся новым штаммом коронавируса выявлен во Франции 04:03
В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличных мероприятиях 03:56
В Москве за сутки скончались 77 пациентов с коронавирусом 03:20
Мэр Нэшвилла озвучил предварительную причину взрыва в городе 03:20
Захарова ответила на заявление Лондона о "вызывающем поведении" России 02:56
Раскрыта главная опасность британского штамма коронавируса 02:33
Елизавета II рассказала о своем источнике вдохновения в 2020 году 02:20
В Британии начались испытания нового препарата для профилактики COVID-19 01:49
На Новый год в Москве может потеплеть до плюс 4 градусов и пойти дождь 01:30
Когда приезжающим на Кубу понадобятся отрицательные тесты на COVID-19 00:58
Россия - США - онлайн-трансляция матча МЧМ по хоккею 00:05
ВОЗ: Случаи заражения новым штаммом COVID отмечены в 8 странах Европы 25.12.2020
Пострадавшему в ДТП под Рязанью мальчику ампутировали три конечности 25.12.2020
Гинцбург заявил об отсутствии аллергических реакций на вакцину "Спутник V" 25.12.2020
Александр Гинцбург поддержал введение "ковид-паспортов" 25.12.2020
Минобороны сообщило о низком уровне заболеваний военнослужащих COVID-19 25.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Роструд: В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
26.12.2020 07:36
Рубрика: Происшествия

Под Новосибирском произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

В Черепановском районе Новосибирской области около 8.00 утра на 108 км автодороги Р-256 пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с автоцистерной DAF. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, водитель автобуса 1965 года рождения скончался на месте.

В Рязани полиция возбудила дело о ДТП с пассажирским автобусом

В больницу с различными травмами доставлены шесть пассажиров рейсового ПАЗа, а также 32-летний водитель грузового автомобиля. На место выехало руководство регионального Управления ГИБДД и территориального отдела полиции, прибыли работники следственно-оперативной группы полиции, медики, сотрудники МЧС. Полицейские помогали спасателям освобождать людей из искореженного автобуса.

Точное число людей, находившихся в салоне автобуса, установить пока не удается: он ехал по короткому маршруту из поселка Ярки в село Майское. В момент аварии было минус 43 градуса мороза, и часть тех, кто не пострадал и сумел самостоятельно выбраться из автобуса, уехали с места ДТП на попутках.

Сотрудники ГИБДД с целью недопущения остановки транспортного потока организовали на месте ДТП реверсивное движение. По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины аварии.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Посольство РФ: США стали инициаторами "визовой войны" с Россией
Захарова ответила на заявление Лондона о "вызывающем поведении" России
Эксперт посоветовал россиянам выбирать правильный момент для продаж валют
Раскрыта главная опасность британского штамма коронавируса
В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличных мероприятиях
Граждане каких иностранных государств чаще устраивают ДТП в России
Видео: Водитель утопил Nissan при спуске катера на воду