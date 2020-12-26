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26.12.2020 12:38
Рубрика: Происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Дагестане

Текст: Николай Грищенко

Спецслужбы опубликовали видеозапись операции по задержанию в Дагестане четверых боевиков запрещенной международной террористической организации.

Предполагаемые террористы планировали устроить в Махачкале взрыв у одного из зданий МВД, а потом напасть на полицейских.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
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В видеоролике, продолжительностью более одной минуты, можно увидеть действия силовой группы усиления спецназа. Демонстрируется также обнаруженное в тайнике огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы и компоненты самодельного взрывного устройства.

В месте проживания боевиков также найдено экстремистская атрибутика, документы и другие вещественные доказательства. В том числе переписка с иностранными кураторами.

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