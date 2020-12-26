На Каспийской флотилии началась вакцинация военнослужащих от COVID-19

В Дагестане началась вакцинация против коронавирусной инфекции матросов и офицеров Каспийской флотилии.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в первую очередь вакцину получат медики, офицеры управления штаба Каспийской флотилии, а также личный состав, выполняющий служебные задачи на боевом дежурстве.

Завершить прививочную кампанию военнослужащих первым компонентом вакцины "Спутник V" планируется 30 декабря 2020 года.

Получение флотилией второй партии вакцины от коронавирусной инфекции запланировано через 21 день.