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26.12.2020 08:31
Рубрика: Общество

На Каспийской флотилии началась вакцинация военнослужащих от COVID-19

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба ЮВО Фото: Пресс-служба ЮВО
Фото: Пресс-служба ЮВО

В Дагестане началась вакцинация против коронавирусной инфекции матросов и офицеров Каспийской флотилии.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в первую очередь вакцину получат медики, офицеры управления штаба Каспийской флотилии, а также личный состав, выполняющий служебные задачи на боевом дежурстве.

Завершить прививочную кампанию военнослужащих первым компонентом вакцины "Спутник V" планируется 30 декабря 2020 года.

Получение флотилией второй партии вакцины от коронавирусной инфекции запланировано через 21 день.

В регионах Общество Здоровье Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Вакцинация от коронавируса

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